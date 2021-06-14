看他們收東西就是療癒！快跟10大整理收納系YouTuber學「斷捨離」

怦然心動的整理收納大師！

你多久會整理一次房間呢？很多人都會趁著連假期間或週末來整理房間，現在因為疫情的關係，大家在家上班或不想出門，待在家的時間增加，或許是想逃避一些瑣事，這也增加了讓人想整理房間的慾望，不過你真的懂整理房間嗎？

在YouTube上有這麼一群人擅長著令人怦然心動的「整理魔法」，看著他們整理房間、廚房家中大大小小的角落，就會讓然感受到一股療癒的力量，也激起了讓人想跟著一起整理居家環境或個人房間的鬥志。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查誰才是網友所熱議的整理大師呢？現在就讓我們一起來看看吧！

Image Source：Instagram@dontkjoanne

第十名－居家整聊室 Tidy Up

居家整聊室其實有多位的「整聊師」，他們不只整理也和他們的顧客聊天，透過這樣的方式來打造最是他他們的居住空間，在他們的頻道中，除了實用的居家整理技巧之外，也有一些案例故事，有網友就表示真的被那些例子所打動，認為他們不只改善了居家環境，更改善了這些人的生活方式。

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第九名－Minimalist Paik 極簡小白

極簡小白主要提倡著極簡的生活方式，頻道內容也提供居家要如何整理收納與DIY改造的方式，他的影片內容通常都是音樂搭配上字幕，搭配他收東西、敲打的聲響，有網友就被這種魅力所圈粉，同時也認為極簡小白的DIY教學都相當容易上手，對於空間收納的幫助也相當大，因此很喜歡其內容。



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第八名－整理師的極簡之路

整理師的極簡之路是由整理師Blair所創立的頻道，她不僅在自己的頻道有內容，近來也經常與末羊子有所合作，獲得不少討論，其中他還有「一分鐘學收納」的單元獲得不少迴響，網友表示搭配著她好聽的聲音學整理都快要融化了，不過Blair已經一段時間沒有更新頻道，也讓網友頻敲碗。

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第七名－之琳到你家居家整理收納

之琳也是一位整理師，在他的YouTube頻道中也提供了各式各樣的收納技巧，其中她也有所謂的整理「縮時攝影」，完整的紀錄她整理的過程，整理前後的變化一覽無遺，讓網友不僅感覺到受用，同時也覺得非常療癒，也佩服她的整理功力。

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第六名－ㄢㄢ台北小日常 Annie in Taipei

ㄢㄢ台北小日常紀錄安妮的生活日常，不過佈置、收納等主題仍然頗受歡迎，安妮不時也會開箱、介紹像是IKEA、大創、MUJI無印良品的收納法寶，網友看了他的影片表示很常被「生火」，同時也很喜歡她的改造單元，前後對比看了非常療癒。





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第五名－Mei at Home

Mei at Home的Mei是一名家庭主婦，在他的社群上更常分享她的鉤針作品，不過在YouTube頻道上，其家事、收納等影片更是受到歡迎，尤其是有關廚房主題的收納系列，引起更多的討論，有網友就說看她的影片非常療癒，甚至「每天都要看」，也認為跟著學習她的方法來整理家裡，成果會非常的有成就感。

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第四名－布蘭達&維尼

布蘭達與維尼兩人是崇尚極簡生活的人，極簡不僅僅是物質上的極簡，心靈上也想要達到極簡的狀態，他們甚至沒有使用Facebook與Instagram，在他們的頻道中也提供給許多人在「斷捨離」方面的意見，以及一些生活中的物品應該要如何整理，不少網友認為看了他們的影片會重新檢視自己的生活狀態，獲益良多。



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第三名－Lanlan Channel

Lanlan Channel也記錄著一名家庭主婦的日常，她經常分享自己的做家事的方式以及收納的方法、好物，都獲得不錯的迴響，廚房收納的部分也在她的頻道中相當受到歡迎，不過用具的推薦更是燃起網友們熊熊的購買慾望，有網友指出常常東西買了不知道怎麼用，只要一看她的頻道就會有許多靈感，非常實用。

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第二名－豆豆媽咪健康生活家

豆豆媽咪也是一名媽媽，她更主持健康節目，在YouTube她會分享各種清潔、收納、整理的訣竅，在收納的部分她也經常運用一些容易就可以買到、取得的物品來幫助收納，以主婦的角度提供實際的作法，網友大多認為她的影片非常的實用，不論是主婦還是租屋族都感覺到受用，也經常向豆豆媽咪討教許多各式各樣的問題。

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第一名－末羊子 dontkjoanne

末羊子近來在YouTube創作者間非常活躍，特別是參與了愛莉莎莎整理家裡的影片拍攝，讓整理師這個職業透過YouTube讓更多人所知道，在她自己的頻道中除了整理技巧，也在頻道中分享從購物狂到現在極簡生活的心路歷程，近來與Blair的合作也受到許多討論，網友也認為，末羊子的頻道不僅實用，更有滿滿的療癒。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年06月11日至2021年06月10日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『整理收納型YouTuber』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」