西南風北晴熱中南多雨 吳德榮：「梅雨季」尚未結束

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨(13)日天氣炎熱；最高溫在屏東長治鄉36.8度；午後持續有「強對流」發展，伴隨局部性大雷雨及豪雨，對改善中的水情，持續提供正面貢獻。今(14日)晨觀測資料顯示，台灣上空皆已轉晴。

中央氣象局表示，西南風沉降影響，東南部地區有焚風發生的機率，今天中午前後，南投縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。大台北盆地、花蓮縣縱谷、基隆市、台東縣為黃色燈號，請注意。

氣象局表是，今、明（14日、15日）兩天西南風影響，台灣南部地區有短暫陣雨或雷雨，中部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後東半部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨；苗栗以北、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區及馬祖有較強陣風；今天東南部地區有焚風發生的機率。

吳德榮說，最新(13日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天各地白天晴朗、天氣炎熱；大氣不穩定，午後「強對流」近山區發展，部分鄰近平地受影響，有較大雨勢，要持續注意氣象局發布的訊息及特報。各地區氣溫：北部24至36度，中部23至37度，南部23至36度，東部23至36度。

他表示，明(15日)起至周日(20日)台灣附近盛行西南風，迎風面水氣抬升，中南部易降雨，有較大降雨的機率，應注意；背風面過山沉降，北部、東半部、大多晴朗、天氣炎熱，將有連日高溫(36度以上)出現，要注意防曬、防中暑。迎風面的降雨為不定時的，日夜皆有機率；背風面則降雨機率偏低，午後偶有過山的局部、零星降雨。下週一(21日)鋒面接近，天氣不穩定，各地轉為有局部陣雨或雷雨。

吳德榮表示，「梅雨季」尚未結束。至於「梅雨滯留鋒」何時重返台灣附近徘徊？美國(GFS)模式模擬在下周一，歐洲(ECMWF)模式則模擬在下周二，有激發「中、小尺度」對流系統，伴隨「劇烈天氣」及「大量降雨」的機率。但皆已是末期的模擬，有「不確定性」會再調整，需持續觀察。