快訊

機組員檢疫補漏洞！ 下月加嚴為7+7 最新接種率曝光

新北、台中、高雄及台東等13縣市 午後有大雨機率

攝影中心 / 記者侯永全／即時報導
端午連假第二天，不少民眾戴著防護面罩及口罩到新店溪畔的河濱公園散步或騎乘單車。記者侯永全／攝影
端午連假第二天，不少民眾戴著防護面罩及口罩到新店溪畔的河濱公園散步或騎乘單車。記者侯永全／攝影

台灣今天吹偏南風，各地午後熱對流發展旺盛，易有短時強降雨，西半部、東北部及東部山區有局部大雨發生機率，氣象局針對新北、台中、高雄及台東等十三縣市發布大雨特報。

大雨特報地區有新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣及台東縣。全台為多雲到晴的悶熱天氣，不過部分地區午後可能會有局部短暫雷陣雨，局部地區則有大雨發生機率。高溫平均約三十五度左右，大台北及南投可能會有三十六度高溫。

下周一西南風增強，各地雲量將增多，迎風面的中南部天氣不穩定，會有陣雨或雷雨，北部天氣相對穩定，僅在山區會有午後雷陣雨。溫度方面，大台北、花蓮、基隆及台東為黃色燈號，氣溫達三十五度以上，南投則為高溫的橙燈，連續三天氣溫達三十六度。

天氣高溫悶熱，新店溪畔的河濱公園仍吸引民眾配戴口罩散步、騎乘單車及電動單輪車。記者侯永全／攝影
天氣高溫悶熱，新店溪畔的河濱公園仍吸引民眾配戴口罩散步、騎乘單車及電動單輪車。記者侯永全／攝影

高溫

延伸閱讀

13縣市大雨特報！ 慎防強降雨、雷擊和強陣風

一張圖看天氣！中南部又要下雨了 北部慎防熱傷害

相關新聞

一張圖看天氣！中南部又要下雨了 北部慎防熱傷害

中央氣象局在臉書預報未來一周天氣，西南風將把南海水氣帶進台灣，迎風面、中南部縣市、沿海地區將出現降雨，有機會再為水庫補充...

蓄水率逾45%！石門水庫本周降雨機率低 想看大雨要等等

5月下旬以來連續幾波降雨為石門水庫解渴，截至今下午6點，水庫大壩水位回升到229.66公尺（滿水位245公尺）、蓄水量9...

13縣市大雨特報！ 慎防強降雨、雷擊和強陣風

中央氣象局對13縣市發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日西半部、宜蘭及台東山區有局部大雨發生的機率...

電話通知檢驗陽性要付錢領藥？ 健保署：這是詐騙

健保署APP「全民健保行動快易通 健康存摺」可查詢快篩及PCR檢驗結果，但最近有民眾發現，有人透過電話謊稱通知確診結果，...

老新聞人趙怡與高雄淵源深 偽單親童年回憶多

國際佛光會有意捐購嬌生疫苗，後續正由官方接手與藥廠洽談，媒體關注疫苗案進度時，前新聞局長趙怡以國際佛光會中華總會長身分受...

端午節有5大禁忌 肉粽送一串觸楣頭一招可破解

明天是農曆五月初五端午節，今年碰上新冠肺炎疫情嚴峻，政府希望國人減少移動，不過有民俗專家楊登嵙提醒，端午節有5大民俗禁忌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。