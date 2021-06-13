新北、台中、高雄及台東等13縣市 午後有大雨機率

台灣今天吹偏南風，各地午後熱對流發展旺盛，易有短時強降雨，西半部、東北部及東部山區有局部大雨發生機率，氣象局針對新北、台中、高雄及台東等十三縣市發布大雨特報。

大雨特報地區有新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣及台東縣。全台為多雲到晴的悶熱天氣，不過部分地區午後可能會有局部短暫雷陣雨，局部地區則有大雨發生機率。高溫平均約三十五度左右，大台北及南投可能會有三十六度高溫。