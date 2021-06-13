新北、台中、高雄及台東等13縣市 午後有大雨機率
台灣今天吹偏南風，各地午後熱對流發展旺盛，易有短時強降雨，西半部、東北部及東部山區有局部大雨發生機率，氣象局針對新北、台中、高雄及台東等十三縣市發布大雨特報。
大雨特報地區有新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣及台東縣。全台為多雲到晴的悶熱天氣，不過部分地區午後可能會有局部短暫雷陣雨，局部地區則有大雨發生機率。高溫平均約三十五度左右，大台北及南投可能會有三十六度高溫。
下周一西南風增強，各地雲量將增多，迎風面的中南部天氣不穩定，會有陣雨或雷雨，北部天氣相對穩定，僅在山區會有午後雷陣雨。溫度方面，大台北、花蓮、基隆及台東為黃色燈號，氣溫達三十五度以上，南投則為高溫的橙燈，連續三天氣溫達三十六度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言