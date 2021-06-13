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一張圖看天氣！ 中南部又要下雨了 北部慎防熱傷害

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一張圖看天氣！中南部又要下雨了 北部慎防熱傷害

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
示意圖。中央氣象局在臉書預報未來一周天氣，指出大台北及花東局部地區有36度以上機率，民眾要留意熱傷害發生。 聯合報系資料照片／記者王騰毅攝影
示意圖。中央氣象局在臉書預報未來一周天氣，指出大台北及花東局部地區有36度以上機率，民眾要留意熱傷害發生。 聯合報系資料照片／記者王騰毅攝影

中央氣象局在臉書預報未來一周天氣，西南風將把南海水氣帶進台灣，迎風面、中南部縣市、沿海地區將出現降雨，有機會再為水庫補充一些水分；不下雨時感受偏悶熱，尤其大台北及花東局部地區有36度以上機率，民眾要留意熱傷害發生。

氣象局表示，6月14日至6月20日迎風面的台灣中南部，預計將有局部短暫陣雨，南部地區降雨機率高；其他地區天氣為多雲到晴，午後東半部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨。未來西南風強弱變動仍大，受氣流影響的降雨地區、雨量、時間等，將會隨時變化。

氣溫方面，氣象局說，中南部及東半部的白天，高溫約32至34度，北部高溫甚至約35度左右。沒有下雨的時間感受上偏悶、熱，出門記得補充水分、避免中暑。大台北及花東縱谷地區，處於西南風的背風側，可能達到36度以上的高溫。

氣象局提醒，北部、東南部沿海（含蘭嶼、綠島）及馬祖易有較強陣風，海邊作業要注意。另外小熊颱風今日登陸越南，強度減弱為熱帶性低氣壓，對台灣天氣無影響。

中央氣象局在臉書預報未來一周天氣。圖／取自臉書粉絲團報天氣
中央氣象局在臉書預報未來一周天氣。圖／取自臉書粉絲團報天氣

氣象局 高溫

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