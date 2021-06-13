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13縣市大雨特報！ 慎防強降雨、雷擊和強陣風

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
示意圖。中央氣象局對13縣市發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨。 聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
示意圖。中央氣象局對13縣市發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨。 聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

中央氣象局對13縣市發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日西半部、宜蘭及台東山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

氣象局並針對高雄市、屏東縣、台東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午5時30分。大雷雨即時訊息示警區域：高雄市茂林區，屏東縣里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、三地門鄉、霧台鄉、瑪家鄉、泰武鄉，台東縣卑南鄉、金峰鄉。

明天受到西南風影響，南部地區及澎湖有短暫陣雨或雷雨，中部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及金門、馬祖為多雲到晴，午後東半部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨。東南部地區有焚風發生的機率；苗栗以北、東南部 （含蘭嶼綠島）沿海空曠地區及馬祖有較強陣風。

中央氣象局發布大雨特報。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布大雨特報。圖／取自氣象局網站

馬祖 蘭嶼 氣象局 綠島 台東

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