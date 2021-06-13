13縣市大雨特報！ 慎防強降雨、雷擊和強陣風

中央氣象局對13縣市發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日西半部、宜蘭及台東山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

氣象局並針對高雄市、屏東縣、台東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午5時30分。大雷雨即時訊息示警區域：高雄市茂林區，屏東縣里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、三地門鄉、霧台鄉、瑪家鄉、泰武鄉，台東縣卑南鄉、金峰鄉。