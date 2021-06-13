電話通知檢驗陽性要付錢領藥？ 健保署：這是詐騙

健保署APP「全民健保行動快易通 健康存摺」可查詢快篩及PCR檢驗結果，但最近有民眾發現，有人透過電話謊稱通知確診結果，並要求民眾繳交現金以換取治療藥物。健保署今特發出澄清，強調若篩檢結果為陽性，民眾應等候衛生單位通知，做後續檢疫隔離安排篩檢，絕對不會以電話通知要求現金買藥。

健保署表示，若民眾已採檢，快篩檢驗結果，一定會在篩檢當日通知，至於後續的公費PCR檢驗結果，則需再採檢後3日內才有結果。至於自費PCR檢驗結果，則需洽提供採檢之醫事服務機構，若民眾對檢驗結果內容有疑義，仍請建議詢問採檢之醫事服務機構。

健保署表示，下載「全民健保行動快易通 健康存摺」APP可查詢篩檢結果。但須先經過兩個步驟，首先要點選裝置認證，選擇行動電話認證。再者要準備本人健保卡、本人SIM卡，並使用行動網路，輸入健保卡號後4碼、手機號碼、身分證號，就可快速認證操作。完成認證後，點選「健康存摺」，就可至「新型冠狀病毒檢測結果」查詢篩檢結果。

健保署提醒，若篩檢結果為陽性，請民眾等候衛生單位通知，做後續檢疫隔離安排篩檢。報告出爐之後，相關單位絕對不會以電話通知民眾繳交現金，以拿取治療藥物。民眾若接到疑似詐騙電話，請立即掛斷，撥打警政署165反詐騙專線查證，或撥打健保諮詢服務專線：0800-030-598或4128-678(不須加區域碼)，手機請撥02-4128-678。