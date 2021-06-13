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老新聞人趙怡與高雄淵源深 偽單親童年回憶多

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
趙怡與高齡99歲母親趙楊覺苑母子情深。 圖／趙怡提供
趙怡與高齡99歲母親趙楊覺苑母子情深。 圖／趙怡提供

國際佛光會有意捐購嬌生疫苗，後續正由官方接手與藥廠洽談，媒體關注疫苗案進度時，前新聞局長趙怡以國際佛光會中華總會長身分受訪，老新聞人重回鏡頭前受訪依舊有板有眼，他笑稱「退隱江湖很久了，不太習慣時下新聞節奏」。談起36年前皈依星雲大師緣分，他生動地描述每個對話場景，13年前趙怡胞兄趙寧病逝，大師不捨趙寧3個孩子年幼失依，多年來持續資助學費不中斷。

現年72歲趙怡與高齡99歲母親及家人分住台北與新北林口兩地，卻始終對高雄左營有一分濃郁鄉親。出身軍人家庭，父親是海軍中將退役，曾在台北、基隆、澎湖等地服務，曾因調職或受訓機會到高雄左營短住，趙母愛上左營環境，獨自帶5個孩子留在左營明德新村，因趙父一直未能南下任職，5個孩子從此過著「偽單親」生活。

「和父親聚少離多，弟弟還以為那是客人！」趙怡說，父親久久回高雄一趟，當時年僅4歲弟弟趙健有一天納悶地問母親「那客人怎麼還沒走」，讓父母聽了哭笑不得。

趙怡在家中排行老四，他說，即使是一甲子前往事，還是忘不了搭軍車上學跟大夥兒扯開喉嚨高唱「反攻！反攻！反攻大陸去.....」激情畫面，讀雄中是他第一次走出左營看軍區到外面世界，一切充滿新鮮感。高二那年，母親帶著他和弟弟轉學到台北，當時哥哥、姊姊都已在北部讀大學。趙怡轉學進建中後，成為前總統馬英九同班同學，兩人同窗一年。

談起與星雲大師結緣過程，趙怡不改幽默本色，每個橋段都說得極有臨場感。他說，民國74年，哥哥趙寧與星雲大師同班飛機赴美，兩人在機上一見如故，機組員聽大師開講也如沐春風。抵達洛杉磯時，在美國工作的他到機場接趙寧，當時星雲大師正籌建西來寺，彼此相談契合，他心生崇敬，即與大哥趙寧、幼弟趙健一同皈依成為佛門弟子。

因為開會、禪修等機會，趙怡經常往來佛光山，加上年少時期在左營海軍眷區生活多年，與高雄結下不解之緣，曾為挽救左營眷村舊址免於拆毀，加入高雄市眷村文化發展協會，致力保留珍貴的眷村歷史文化與記憶。

疫苗購捐案也讓外界看到佛光山海內外會員組織力，趙怡說，佛光山海內外會員約100萬人，分布在世界各地，連非洲、大洋洲也設有總部，星雲大師信念是透過文化、教育、慈善、共修四大途徑走入人間，弘揚佛法也淨化人心。

趙怡（前排左）一家有五個兄弟姊妹，兒時生活在高雄左營海軍眷區，留下難忘回憶。 圖／趙怡提供
趙怡（前排左）一家有五個兄弟姊妹，兒時生活在高雄左營海軍眷區，留下難忘回憶。 圖／趙怡提供
趙怡兒時住的高雄左營海軍眷區明德新村。圖／趙怡提供
趙怡兒時住的高雄左營海軍眷區明德新村。圖／趙怡提供
趙怡（右）與佛光山星雲大師緣分深厚，他3年前接下國際佛光會中華總會長一職。圖／趙怡提供
趙怡（右）與佛光山星雲大師緣分深厚，他3年前接下國際佛光會中華總會長一職。圖／趙怡提供

星雲大師 嬌生疫苗 佛光山

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