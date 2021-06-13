高強度匝道儀控民怨 國5交流道紅燈秒數縮35秒變23秒

交通部因應疫情，首度針對各國道採取高強度的嚴格匝道儀控，控制綠燈放行秒數，造成交流道前大排長龍，不少民眾抱怨，今天調整後，國5交流道的紅燈秒數從昨天的35秒調整變成23秒，減少車流排隊等上交流道時間，至於綠燈放行秒數仍維持10秒。

端午節連假車流首見大幅減少，顯然民眾多能配合減少返鄉與出遊，今天宜蘭天氣晴朗，國5各交流道口仍維持啟動匝道儀控，嚴格執行車流管控。不過，有鑑於昨天部分在縣內移動的車輛也被堵在交流道前，今天交通部高公局調整號誌管制通行的秒數，讓駕駛人上交流道不必等太久，國5交流道的紅燈秒數變成23秒，。

今天國5北上車流順暢未見回堵，縣警察局各分局將持續掌握蘇花路廊、國5、重要幹道及市區交通狀況，同時也提醒用路人，今、明兩天國5北上都取消實施高乘載管制。