快訊

獨／連2年獲必比登推薦！老屋餐廳「一號糧倉」熄燈

G7將簽「卡比斯灣宣言」阻止未來傳染病在全球大流行

獨／連2年獲必比登推薦！老屋餐廳「一號糧倉」熄燈

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
一號糧倉因新冠肺炎疫情因素，將於6月25日結束營業。記者陳睿中／攝影
一號糧倉因新冠肺炎疫情因素，將於6月25日結束營業。記者陳睿中／攝影

新冠肺炎疫情所造成的衝擊，仍持續對於餐飲市場造成傷害。以70餘年老屋為基礎，曾連2年獲得米其林必比登推薦的「一號糧倉」，低調傳出將於6月25日結束營業。另外同屬於立偕團隊經營、日式宿舍為基礎的「樂埔町」，則將於6月18日劃下句點。

一號糧倉所身處的木造老屋，最初創立於1944年，乃是日據時代台北市的第一座糧倉，後作為倉庫使用，甚至因時代轉變而淪為閒置空間。自2013年起，開始重新修復，後又於2016年轉型開設一號糧倉，透過老屋與精緻料理的結合，販售多款精緻料理，其中又以帶骨牛小排麵、桂丁雞腿飯等菜色最具代表性，同時還有設置「樂埔匯農」，陳列眾多精選台灣食材供民眾購買。在2018、2019年的「台北米其林指南」中，一號糧倉均入選必比登名單。另外也曾獲得「文化部第五屆國家文化資產保存獎」等獎項。

至於鄰近中正紀念堂的「樂埔町」，則是以舊錦町日式宿舍為基礎重生，帶有老屋特有的溫柔與木質情感，店內並透過日式調味與西式手法，呈現台灣在地食材的特質。同時館內也不定時舉行導覽、藝文活動，至今累積有許多支持者。

受到新冠肺炎疫情衝擊，餐飲業者無法內用，也成為壓倒一號糧倉與樂埔町的最後稻草。業者低調證實，一號糧倉內的樂埔匯農將於6月18日停止販售；一號糧倉餐廳則將於6月25日結束營業，至於樂埔町將於6月18日停業。兩棟老屋建築也將歸還台北市文化局。

老屋 新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

員林有店家不敵疫情結束營業 端午節市場嚴格控管人流

不只瑞豐夜市恐熄燈 1.2萬攤商向總統府陳情

登台5年成歷史！韓國「孔陵一隻雞」結束營業

疫情衝擊！「油庫口麵線」漢生店熄燈 結束10年歲月

相關新聞

苗栗以南注意了！ 明天起長達一周西南風環境易降雨

受到偏南風環境影響，連續多天台灣各地午後都有明顯的熱對流雷雨發生現象，天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇...

德基水庫持續進水 今天可達發電水位1350公尺

中部德基水庫水量持續進帳，昨天下午的大雨有下在集水區的水庫，德基水庫今天上午11點，水位1349.90公尺，距離可發電的...

雨神襲擊中南部 部分菜類價格飆漲7成

近期中南部大雨，造成部分菜類漲價超過7成，6月上旬市場行情比起5月下旬漲幅達24％，新北市農業具建議民眾，除葉菜類蔬果漲...

西半部今留意午後雷陣雨 大台北恐破36度高溫

中央氣象局表示，今天花東地區及恆春半島有短暫陣雨，西半部及宜蘭則要留意午後雷陣雨，不下雨時氣溫偏高，大台北、南投可能出現...

高強度匝道儀控民怨 國5交流道紅燈秒數縮35秒變23秒

交通部因應疫情，首度針對各國道採取高強度的嚴格匝道儀控，控制綠燈放行秒數，造成交流道前大排長龍，不少民眾抱怨，今天調整後...

獨／連2年獲必比登推薦！老屋餐廳「一號糧倉」熄燈

新冠肺炎疫情所造成的衝擊，仍持續對於餐飲市場造成傷害。以70餘年老屋為基礎，曾連2年獲得米其林必比登推薦的「一號糧倉」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。