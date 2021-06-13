獨／連2年獲必比登推薦！老屋餐廳「一號糧倉」熄燈

新冠肺炎疫情所造成的衝擊，仍持續對於餐飲市場造成傷害。以70餘年老屋為基礎，曾連2年獲得米其林必比登推薦的「一號糧倉」，低調傳出將於6月25日結束營業。另外同屬於立偕團隊經營、日式宿舍為基礎的「樂埔町」，則將於6月18日劃下句點。

一號糧倉所身處的木造老屋，最初創立於1944年，乃是日據時代台北市的第一座糧倉，後作為倉庫使用，甚至因時代轉變而淪為閒置空間。自2013年起，開始重新修復，後又於2016年轉型開設一號糧倉，透過老屋與精緻料理的結合，販售多款精緻料理，其中又以帶骨牛小排麵、桂丁雞腿飯等菜色最具代表性，同時還有設置「樂埔匯農」，陳列眾多精選台灣食材供民眾購買。在2018、2019年的「台北米其林指南」中，一號糧倉均入選必比登名單。另外也曾獲得「文化部第五屆國家文化資產保存獎」等獎項。

至於鄰近中正紀念堂的「樂埔町」，則是以舊錦町日式宿舍為基礎重生，帶有老屋特有的溫柔與木質情感，店內並透過日式調味與西式手法，呈現台灣在地食材的特質。同時館內也不定時舉行導覽、藝文活動，至今累積有許多支持者。

受到新冠肺炎疫情衝擊，餐飲業者無法內用，也成為壓倒一號糧倉與樂埔町的最後稻草。業者低調證實，一號糧倉內的樂埔匯農將於6月18日停止販售；一號糧倉餐廳則將於6月25日結束營業，至於樂埔町將於6月18日停業。兩棟老屋建築也將歸還台北市文化局。