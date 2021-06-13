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防疫宅在家顧孩子火氣大 竹縣社福中心推三招緩和情緒

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
全台因疫情停課，孩子在家線上學習，親子相處時間變長，社會處建議家長可藉此機會更了解孩子的內心及生活。圖／新竹縣政府提供
全台因疫情停課，孩子在家線上學習，親子相處時間變長，社會處建議家長可藉此機會更了解孩子的內心及生活。圖／新竹縣政府提供

疫情嚴峻期間，防疫宅在家，新竹縣政府提醒家長，覺察情緒高漲時，請深呼吸，理性處理不動氣，避免體罰責罵孩子，新竹縣社福中心推三招不必打小孩，第一深呼吸、第二閉眼睛、第三停看聽，停止動作、看看周遭及聽孩子說，緩和下來與孩子溝通，別造成無法挽回的傷害。

縣府社會處表示，疫情期間，家長若是沒有工作，對家中收入憂心忡忡，緊張焦慮的氛圍難免感染到家裡，而家長若是居家辦公的壓力也相當大，同時要處理工作，還要看顧孩子，因疫情無法出遊散心，家庭有如悶燒鍋般累積壓力。

根据縣府統計，1月至5月18日期間兒少保護通報案件為652件，平均每日4.72件，但5月19日全國疫情升三級警戒後，與朋友、老師、托兒工作者、大家庭和社區成員等非正式支持網絡的接觸有限，家庭衝突事件因社交封閉容易越演越烈，使兒童和家庭更容易受到傷害。

社會處提醒家長，在親職教養互動上若有問題跟困難，可主動尋求社福中心協助，或撥打兒福聯盟的爸媽call-in教養專線0800-532-880（我想要，幫幫您）專線、新竹家扶中心03-5678585尋求協助；另外若發現有兒虐案件，可打113保護專線進行通報。

同時，疫情期間達成了家長過去無法輕易達成的願望「跟孩子相處時間變多」，應好好利用，建議家長可藉此機會更了解孩子的內心及生活，多跟孩子互動，也讓孩子知道父母的關心。

新竹縣目前有4個社福中心，竹北社福中心服務轄區為竹北市，專線03-5586581；竹東社福中心服務轄區為竹東鎮、寶山鄉、峨眉鄉、北埔鄉、五峰鄉、橫山鄉、芎林鄉、尖石鄉，專線03-5100818；新埔社福中心服務轄區為新埔鎮、關西鎮，專線03-5891500；新湖社福中心服務轄區為新豐鄉、湖口鄉，專線03-5583823。

疫情 新竹

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