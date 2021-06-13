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德基水庫持續進水 今天可達發電水位1350公尺
中部德基水庫水量持續進帳，昨天下午的大雨有下在集水區的水庫，德基水庫今天上午11點，水位1349.90公尺，距離可發電的水位1350公尺只剩10公分，預計今天下午就達標，大甲溪發電廠表示，為了多些安全水量，預計水位到1352公尺才會發電，要看最近幾天山區是否有雨量幫助。
大甲溪發電廠表示，今天上午11點，德基水庫水位1349.90公尺，蓄水率19.3%，可發電水位是1350公尺，還差10公分，但要發電，預計等到1352公尺，目前德基水庫不再放流，下游水壩水量夠，德基水庫持續蓄水，今天進流量31cms，昨天是21cms。
昨天下午3點多，大甲溪下游下雨，雲層緩慢往上飄，最後降雨在德基水庫，雨量有下在集水區，令電廠人員振奮，希望最近幾天持續下雨，且下在集水區。
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