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端午連假 台灣好行路線暫停營運或減班

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導

全國各大風景區配合三級警戒延長至6月28日，高雄區監理所表示，台灣好行路線也隨之暫停或減班營運，端午連假期間也不提供票價優惠。

高雄區監理所表示，為避免連假期間旅客前往風景區，造成可能的防疫破口，轄區發行「8101A東部海岸線」及「8168A縱谷鹿野線」全面暫停營運。

另「9127A大鵬灣琉球線」從日駛24班減為16班並調整發車時刻。「9189A墾丁快線」則維持日駛24班、不再增開加班車，整體減班比率近4成。

高雄區監理所提醒，欲乘車民眾出門前務必洽詢各客運業者，也可至各客運業者官網或下載公路總局發行「iBus_公路客運」APP來查詢班車發車時間，且全程配戴口罩及配合實聯制登記。

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