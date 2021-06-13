雨神襲擊中南部 部分菜類價格飆漲7成

近期中南部大雨，造成部分菜類漲價超過7成，6月上旬市場行情比起5月下旬漲幅達24％，新北市農業具建議民眾，除葉菜類蔬果漲幅高外，仍有價格穩定的根莖、瓜果類蔬果，民眾可在防疫期間多選購，省下額外成本。

據農業局公布數據，茄子、小白菜、油菜、青江白菜與空心菜等，漲幅都超過7成，青江白菜與空心菜甚至比5月下旬貴1倍，從每公斤17.1、17.4元，漲到36.4、38元。

農業局解釋，這是因為連日大雨造成中南部葉菜類產量減少，品質不穩定，因應端午連假需求，果菜公司已加強產地供應以舒緩菜價上漲壓力，但預計此段期間菜價將持續上漲。

農業局指出，雖葉菜類漲幅高，但也有根莖類、瓜果類蔬菜價格未受豪雨影響，如冬瓜、南瓜、洋蔥等。

冬瓜、南瓜水分含量多、熱量低和營養價值高，未切開的冬瓜貯藏於陰涼通風處可長達１個多月；洋蔥本身除營養價值高，放在陰涼通風處即可長期貯藏。此外，竹筍、芽菜類及玉米價格也無明顯波動，都是期間民眾省荷包的選項。