苗栗以南注意了！ 明天起長達一周西南風環境易降雨

受到偏南風環境影響，連續多天台灣各地午後都有明顯的熱對流雷雨發生現象，天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，有時候雷雨發展較強的情況下，降雨甚至會延續到晚間，這種降雨雖然不像先前鋒面影響時的降雨來得多，但是連續發生的時候累積起來雨量也是不小，對於旱象的解除仍是相當有幫助。

吳聖宇說，今天仍是午後有雷雨的天氣型態，各地都有機會，尤其是山區，有發生局部較大雨勢的可能性，前往山區活動務必要多加注意安全，溫度也是偏高悶熱，部分區域高溫甚至可以到36度以上，在戶外活動要記得多補充水分，避免中暑。

吳聖宇表示，明天台灣附近轉為受西南風影響，預估連續一周都將是西南風環境，中南部為迎風面，苗栗以南地區一整天斷斷續續會有短暫陣雨或雷雨發生的機會，尤其嘉義以南到恆春半島一帶受到的影響較大，有時會出現短時較大雨勢。

不過，他說，下雨的情況預估不會是一直下個不停，而是一陣一陣的降雨，降雨區域也是以沿海平原為主，山區的雨量較少，跟傳統大家印象中的西南氣流劇烈降雨不同。

苗栗以北到東半部地區則是位於背風面，天氣大致仍是多雲或可見陽光的型態，午後受到熱力作用，山區有局部熱對流降雨機會，但是雨勢不大，中午過後外出也是要留意一下天氣的變化情形。

溫度持續高溫悶熱，尤其是北台灣，受到西南風過山沉降增溫的影響，可能有局部高溫發生的機會，另外就是北部沿海以及恆春半島、綠島、蘭嶼等地的風浪會增強，有出現較強陣風的可能性。

至於昨天在海南島附近誕生的今年第4號颱風小熊，吳聖宇表示，目前已經來到越南北部沿海，即將登陸越南，登陸後很快就會減弱為熱帶性低氣壓，對台灣天氣並無影響，短時間內暫時也沒有看到新的熱帶性低氣壓或颱風繼續發生的趨勢，預期要再有颱風出現可能要等到下旬或月底，太平洋高壓再度西伸北抬之後，熱帶洋面上才有空間再發展新的熱帶擾動系統。