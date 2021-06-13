西半部今留意午後雷陣雨 大台北恐破36度高溫

中央氣象局表示，今天花東地區及恆春半島有短暫陣雨，西半部及宜蘭則要留意午後雷陣雨，不下雨時氣溫偏高，大台北、南投可能出現36度以上局部高溫；明起一周台灣轉為西南風天氣環境，中南部容易有短暫陣雨或雷雨，其他地方則以午後短暫雷陣雨為主。

輕度颱風小熊今天上午8時位於鵝鑾鼻西方1590公里，以每小時14公里速度向西北西進行，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風暴風半徑100公里。氣象局預報員陳伊秀表示，小熊颱風今天中心位置已經登陸北越陸地，最快今天強度就會明顯減弱為熱帶性低氣壓或低氣壓，對台灣天氣沒有影響。

陳伊秀表示，台灣今天天氣主要受高壓影響，上午沒有降雨時相當炎熱，大台北及南投地區不排除有36度以上高溫發生機率，中午過後各地都有機會出現雷陣雨，山區降雨機率最高，另外西半部近山區平地及雲林、嘉義、台南、花東縱谷、宜蘭都有機會下起午後雷陣雨，整個對流順著南風往北移動，大台北地區午後也要留意雨勢。

陳伊秀說，未來一周台灣大環境都是屬於西南風的天氣型態，中南部地區由於位於迎風面，降雨機率較高，主要是「一陣一陣」的短暫雨，其他各地山區及東半部地區則是午後雷陣雨，要特別留意沒下雨時天氣容易悶熱，北部、花東縱谷可能會出現35、36度以上高溫。

至於台灣未來是否受鋒面影響，陳伊秀說，下周鋒面位置都在琉球群島到華中、華南地區，沒有直接影響到台灣上空，預計未來一周不太會受到鋒面影響，也許之後會有鋒面訊號，但目前不確定性仍高。