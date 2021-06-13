端午連假台1線屏鵝公路車流量 與去年同期比減少約7成
今天是端午連假第二天，台一線屏鵝公路車流量跟同期比明顯減少，枋寮警分局指出，第二天南下車流量出現在10點到12點，車流量約每小時2千到2500輛，但今天上午車流量少，台一線紅綠燈都照常運作。警方也統計，端午連假首日去年南下車流量最高峰落在上午8點到9點，有3095輛／小時，與昨天同期僅916輛／小時，車流量減少7成。
警方觀察，截至今天上午，台一線屏鵝公路順暢，車流量少，昨天最大車流量約1200輛／小時，是平日上班車流，連平日假日都不到，路上移動車子相當少，今天上午台一線五岔路口車流量，約1000輛／小時，北上、南下時速均為70。
屏東縣警局交通隊指出，一般來說，連續三天假期，第二天下午會有提前北返車流，但昨天南下車流就很少，今年台一線屏鵝公路都沒什麼車，加上墾丁、台東住宿率1成以下，出遊的車潮確實減少。
另外，國道匝道儀控部分，今天上午里港、麟洛交流道，都未出現排隊車潮。
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