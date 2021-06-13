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為什麼最近台酒75%防疫酒精 瓶身顏色變深了？

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
台酒自製瓶身，顏色相對較淺；委外製作的瓶身，顏色相對較深。圖／台灣菸酒公司提供。
台酒自製瓶身，顏色相對較淺；委外製作的瓶身，顏色相對較深。圖／台灣菸酒公司提供。

繼調整生產台灣啤酒的瓶支產線後，身為「酒精國家隊」的台灣菸酒公司，6月對外採購720萬支酒精瓶支，以因應酒精產能的供應。台酒公司董事長丁彥哲表示，酒精生產量能加倍，包材及瓶支等物資相形艱難，台酒公司自製瓶支加外購瓶支，以確保酒精量產能全開。

台酒公司董事長丁彥哲表示，酒精產能一天需30萬支300毫升瓶支，台酒300毫升75度防疫酒精瓶支，係由竹南製瓶場自製，量能一天僅能供應15萬支。爲擴大生產動能充分供應民眾所需，6月份向台灣玻璃工業股份有限公司採購720萬支酒精瓶支，從6月4日起每日可供應15萬支，和台酒公司自製防疫酒精瓶支一起投入生產所需。

事實上，5月份疫情嚴峻以來，台酒酒精量能較去年同期多1.5倍，因應酒精量能加倍，包材及瓶支可能不足的問題，台酒公司5月份已調整原先生產台灣啤酒的瓶支的竹南製瓶廠產線，勻撥產線並加班生產防疫酒精所需的300毫升瓶支；但是如此仍不足以供應酒精生產量能，因此緊急向外採購瓶支以因應。

台酒公司表示，台酒近日生產的300毫升75度防疫酒精瓶身顏色變深，這主要是新購瓶支較台酒公司自製瓶支顏色較為深褐色所致，酒精內容物品質一致，請消費者安心使用。

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