獨／端午連假爬山挨轟不良示範 鄭明典回應了

端午連假防堵疫情擴大，中央流行疫情指揮中心連日呼籲民眾「宅在家不要移動」，有「氣象網紅」之稱的中央氣象局長鄭明典今天在臉書發文，指他和女兒去猴山岳健行，引起譁然。逾百則留言罵翻，批評「官員不良示範」，不過，也有網友認為「沒有封城不要道德綁架」。鄭明典受訪時表示，他就住在山腳下，只是走路過去，希望網友不用這麼極端。

為避免端午連假期間人流移動造成疫情傳染，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、指揮中心、交通部及各地方政府都呼籲減少「不必要外出」，雙鐵因此湧現大量「退票潮」，許多民眾因此取消返鄉出遊行程，雖然是端午連假，但為了配合防疫，願意待在家裡不敢隨意移動。

過去一向深受網友喜愛的鄭明典，今天在個人臉書貼出多張他今天到猴山岳爬山的照片，寫「女兒說：周末要運動」。才短短三小時就湧入破百則批評留言，質疑政府要求端午連假減少外出，鄭明典身為官員卻做不良示範，諷刺「雙標」、「不是州官不可以」，怒罵「政府要大家宅在家，非必要不出門，局長卻去爬山」、「乖乖宅在家的百姓作何感想」。

網友擔心，若一般民眾看到會覺得「局長可以爬我也去爬沒有關係」，「你可以去但不要PO，只是你是公眾人物」、「如果大家都忍不住看著別人出去、也跟著出門⋯三級的日子只會無限延期」，有網友說「每個人都想去山上，但是疫情不能去，不然山上就像另一個菜市場了」。

鄭明典今天上午受訪回應，猴山岳就在他家旁邊，他就住在山腳下，只是走路過去，並沒有搭車或開車離開生活區域，針對網友批評是不良示範，他說「不應該那麼極端」，希望網友保持平常心。