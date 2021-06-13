聽新聞
test
0:00 / 0:00
鼻腔篩檢小訣竅減緩不舒服 醫師製表教大家
新冠肺炎疫情，很多人開始接受鼻腔快篩或PCR篩檢，多數人擔心篩檢時的不舒服，光田綜合醫院骨科部主治醫師嚴可倫自製圖表，教大家小訣竅減緩篩檢時的不適。
醫師嚴可倫自製新冠肺炎(COVID-19)抗原快篩與PCR鼻腔採檢小訣竅海報，他說歡迎列印張貼，分享給更多人，減緩不適，他表示，日前進入醫院的正壓快篩亭，為民眾進行新冠肺炎(COVID-19)快篩以及PCR的採檢，發現幾乎所有的民眾都會有些緊張、許多人也會感到鼻子不舒服。
他說雖然快篩站大多設有麥克風，讓採檢者與被採檢者溝通，但可能往往因為民眾緊張、加上口令沒傳達清楚，讓受檢者多受了一些苦，他因此整理製作了「鼻腔採檢小訣竅」，特別感謝在台北榮總受訓期間的室友，耳鼻喉科林岱樓醫師專業補充。
他歡迎有需要的採檢機構，下載列印並貼在採檢等候區、採檢亭等位置，讓民眾可以事先知道訣竅，使採檢更順暢；也歡迎分享給有篩檢需求朋友；採檢小訣竅包括下拉、張嘴、抬頭、忍耐四步驟。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言