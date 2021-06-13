鼻腔篩檢小訣竅減緩不舒服 醫師製表教大家

新冠肺炎疫情，很多人開始接受鼻腔快篩或PCR篩檢，多數人擔心篩檢時的不舒服，光田綜合醫院骨科部主治醫師嚴可倫自製圖表，教大家小訣竅減緩篩檢時的不適。

醫師嚴可倫自製新冠肺炎(COVID-19)抗原快篩與PCR鼻腔採檢小訣竅海報，他說歡迎列印張貼，分享給更多人，減緩不適，他表示，日前進入醫院的正壓快篩亭，為民眾進行新冠肺炎(COVID-19)快篩以及PCR的採檢，發現幾乎所有的民眾都會有些緊張、許多人也會感到鼻子不舒服。

他說雖然快篩站大多設有麥克風，讓採檢者與被採檢者溝通，但可能往往因為民眾緊張、加上口令沒傳達清楚，讓受檢者多受了一些苦，他因此整理製作了「鼻腔採檢小訣竅」，特別感謝在台北榮總受訓期間的室友，耳鼻喉科林岱樓醫師專業補充。

他歡迎有需要的採檢機構，下載列印並貼在採檢等候區、採檢亭等位置，讓民眾可以事先知道訣竅，使採檢更順暢；也歡迎分享給有篩檢需求朋友；採檢小訣竅包括下拉、張嘴、抬頭、忍耐四步驟。