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長輩群組瘋傳打疫苗前吃止痛藥 專家這麼說

聯合報 / 記者陳雨鑫謝承恩楊雅棠邱宜君許政榆／台北即時報導
民眾擔心接種疫苗後會身體不適。（記者劉學聖／攝影）
民眾擔心接種疫苗後會身體不適。（記者劉學聖／攝影）

中央流行疫情指揮中心日前開放75歲以上施打公費新冠肺炎疫苗，由各縣市規畫，不少民眾擔心接種疫苗後會產生嚴重不適感，近日長輩群組瘋傳打疫苗前或之後吃止痛藥。不過，醫師呼籲，仍建議當症狀出現時，再服用會比較好。

開業藥師沈采穎表示，很多民眾「先吃再打」，很可能會影響到疫苗接種後的抗體產生，不過目前臨床上並未針對新冠疫苗做類似的臨床試驗，僅能用過往的經驗推估。

沈采穎表示，世界衛生組織（WHO）2015年時建議施打疫苗前不建議服用解熱鎮痛藥物，會影響到免疫力，建議接種後，若出現不適症狀再服用解熱鎮痛藥物比較好；過去曾有研究團隊針對B肝疫苗進行臨床試驗，接種前後有使用解熱鎮痛藥物，是否會影響到疫苗產生的抗體，後來證實是有影響。

台灣疫苗推動協會理事長、長庚醫院兒童感染科教授級主治醫師黃玉成表示，以他個人的經驗，接種後出現症狀後再服用解熱鎮痛藥物即可，不需要預先投藥。

指揮中心專家小組召集人張上淳日前就針對這情形指出，沒必要時不吃，抗發炎消炎藥物會減少發炎反應，但影響疫苗抗體方面，並無實證資料。

過去有醫生建議打疫苗之前不要吃普拿疼，避免影響抗體產生。張上淳說，有需要仍可以吃普拿疼，但還沒開始打之前，也沒有服用普拿疼這樣的建議。至於是否會影響疫苗效果？疫苗專家看法表示，有必要才吃退燒普拿疼，沒必要不要吃，「理論上抗發炎藥物當然有可能減少發炎反應，但對疫苗效果有無影響，沒有實證資料，有必要仍須遵照醫師指示使用。」

新冠疫苗 張上淳

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