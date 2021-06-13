私立醫院財報新規定 須揭露前10大自費項目

衛福部祭出新規定，要求私立醫院申報財報時須揭露前10大自費項目、交易對象等，強化透明。醫改會呼籲，應追蹤錢是否用在社福金或改善醫護待遇，並加強解讀財報數字。

衛生福利部醫事司近日公告新版「醫療法人財報編製準則」，要求私立醫院向衛福部申報財報時，除了申報收支盈餘、短絀以外，也新增須揭露前10大進貨交易對象、其他支出、自費醫療項目，新規定即日起實施。

衛福部醫事司長劉越萍今天告訴中央社記者，醫院財報公開時，私立醫院賺多少錢經常備受矚目，為讓財報資訊更透明公開，未來更要公布進貨與支出對象以及健檢、醫美等自費醫療服務，明年醫療法人私立醫院向衛福部申報年度財報時，就須公布上述資料。

至於公立醫院，劉越萍說，公立醫院比照公部門，早已有一套監督管理機制。

新光醫院副院長洪子仁認為，醫療法人私立醫院屬社會公器一部分，衛福部要求揭露更詳盡的交易對象，如主要與哪些藥廠或醫材廠商往來等，有助防弊；至於自費項目，主要包括掛號費、病房差額費、健檢或醫美等，以新光醫院為例，自費收入以健檢為最多，每年約4億多元，而掛號費每年約1.8億元。

不過，財報揭露多以大項目為主，即便公布，恐怕也難從財報中看出細節。私立醫療院所協會秘書長吳明彥說，衛福部原本就派會計師查帳或專案審查，也強調法人資訊公開透明確實是趨勢。

「揭露並非壞事。」洪子仁認為，醫院經營本來就可受公評，且社會大眾都期望資訊公開透明。他也提到，健保點值稀釋、醫療成本不斷提高，醫療本業獲益不斷下降，透過資訊揭露，有助讓外界了解醫院經營困境。

縱使新規定可讓醫療院所財務資訊更公開，台灣醫療改革基金會仍提出兩大疑慮，一為財報正確性，二為如何解讀相關數據。

醫改會研究員吳奎彥表示，之所以對財報正確性提出質疑，主要是近年曾有藥局提供的收入、支出總額剛好是0，但健保署卻一問三不知，呼籲對於醫院財報必須以抽樣等方式展開稽核。

另外，吳奎彥說，以往健保署對於醫院財報都只公布、不解讀，民眾根本看不出這些數字代表的意義，也不知道醫院賺的錢究竟用到哪些地方。

吳奎彥強調，健保總額一年超過新台幣7500億元，其中年領健保費超過2億元的220家醫院，領走近66%的健保總額，影響力不容小覷，健保署身為健保主管單位應有責任監督醫院，包括是否將賺到的錢來提高醫護待遇、社福金支出等，並解讀財報數字，才能讓民眾不只知道哪些醫院賺最多、賠最多，而是真正理解醫院是否把錢用在對社會有助益的地方。