聽新聞
test
0:00 / 0:00
不斷更新／國道持續嚴格儀控有但書 上午交通大致順暢
（07:30更新）
今天上午7時許，國道路況大致順暢，國5南向略有車流。高速公路局說，昨天國道全線交通量為37.2百萬車公里，較去年端午節連假第1天同時段減少58.3%。今天是端午節連假第2天，預估國道交通量為49百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的0.56倍。
高公局說，本次端午節連假國道配合防疫政策，實施各交流道入口嚴格匝道儀控管制，其目的為希望用路人減少非必要跨區移動，並且防疫在家。針對民生物流及大客車較多的入口匝道，將由高速公路局交控中心監控人員依據各交流道運行狀況，彈性放寬綠燈秒數；另緊急救護車輛可走匝道路肩，請其他車輛多加配合禮讓，並多利用地方道路，將國道讓給民生物流及大客車行駛。
今天國道仍將實施嚴格匝道儀控管制、服務區賣場停止營業，僅開放部分廁所及加油站、單一費率（無20公里免費里程），藉以降低連假期間之跨區移動需求。高公局再次呼籲，連假期間應避免非必要之跨區活動，並遵守防疫在家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言