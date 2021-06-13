不斷更新／國道持續嚴格儀控有但書 上午交通大致順暢

（07:30更新）

今天上午7時許，國道路況大致順暢，國5南向略有車流。高速公路局說，昨天國道全線交通量為37.2百萬車公里，較去年端午節連假第1天同時段減少58.3%。今天是端午節連假第2天，預估國道交通量為49百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的0.56倍。

高公局說，本次端午節連假國道配合防疫政策，實施各交流道入口嚴格匝道儀控管制，其目的為希望用路人減少非必要跨區移動，並且防疫在家。針對民生物流及大客車較多的入口匝道，將由高速公路局交控中心監控人員依據各交流道運行狀況，彈性放寬綠燈秒數；另緊急救護車輛可走匝道路肩，請其他車輛多加配合禮讓，並多利用地方道路，將國道讓給民生物流及大客車行駛。