午後各地防劇烈天氣 吳德榮：明天起中南部易降雨

今天各地天氣晴朗、白天炎熱；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，大氣不穩定度略提高，午後強對流近山區發展，平地受影響範圍擴大，有劇烈天氣發生的機率，要持續注意氣象局發布的特報。北部23至35度，中部23至37度，南部24至36度，東部23至36度。

吳德榮說，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，今年第4號颱風小熊上午將登陸越南北部；將導致南海轉為盛行西南風，且於明天抵達台灣附近。明起至周六台灣附近盛行西南風，當風強水氣多時，迎風面中南部有較大降雨，並擴展至部分背風面的北部及東半部；風弱時，主要降雨則侷限在中南部。

他說，迎風面的降雨為不定時的，日夜皆有機率；而背風面則有日夜變化、比較偏在午後，且白天炎熱、氣溫偏高。

他表示，梅雨季尚未結束，至於梅雨滯留鋒何時重返台灣附近徘徊？美國(GFS)模式模擬在下周日，歐洲(ECMWF)模式則模擬在下周二，但皆已是末期的模擬，有不確定性需再觀察。