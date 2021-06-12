遠距社福服務 兒少舞蹈串連解悶、長輩百寶箱防退化

全台防疫三級警戒持續至28日，不少老人、兒少據點服務被迫中斷，為了怕長輩、兒少「宅」出問題，社福團體紛紛將服務轉為線上。家扶台北青角以「防疫舞蹈挑戰」串連，鼓勵在家動起來、並維持低度社交，每周五更推出牌卡占卜，在緊張的防疫情緒中穩定內心；弘道老人福利基金會則推出進階版的「居家百寶箱」，由社工客製化替長輩設計居家小學堂，防止長輩認知、體能退化。

家扶台北青角主任張如萱表示，全台各級學校停課不停學，兒少長期間居家學習，與家長有更多共處時間，常常不知道要如何得宜互動，台北青角推出多元的線上內容，希望能給家長、兒少互動的媒材，增加親子共樂的時光，也舒緩共處的衝突與壓力。

台北青角推出線上內容包括「不專業料理廚房」影音貼文，以輕鬆、好玩的形式呈現料理、「防疫梗圖」則配合時事製作吸引青少年目光的梗圖、「親子內心演哪齣?」分享家長與青少年心聲、每周五的牌卡占卜，另外還推出「防疫舞蹈挑戰」串連，更在線上直播與青少年共同玩遊戲，讓最近悶在家的青少年，能維持低度的社交互動，有效降低不出門所帶來的煩悶。

青少女阿嬌分享，防疫舞蹈串連新潮有趣，在IG限時動態跟著台北青角，參與拍攝洗手舞，嘗試邀請朋友一起，成為串連防疫宣導的一員，很有成就感。

不只兒少，老人據點、日照中心在三級警戒期間也暫停服務。為防止長輩宅在家，與人互動機會銳減，恐逐漸退化，弘道老人福利基金會則準備了「居家百寶箱」，讓長輩按表操課寫作業、做運動，提供長者更多心靈、健康上的支持服務。