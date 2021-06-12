營養師曝「7款粽子熱量排行」這款一顆要走路122分鐘消耗

端午節(14日)就要來到，因為疫情嚴峻關係，指揮中心也建議大家盡量不要返鄉，沒事不要外出，但因為習俗、應景關係，還是會想來一顆肉粽，品嚐美食的時候還是要注意熱量，加上最近如果活動量減少，更容易變胖。營養師朱瑞君給大家5點提醒，吃肉粽也可以健康又均衡。

營養師朱瑞君表示粽子屬於高油、高鹽、低纖維，除了造成腸胃負擔外，更會讓人胖了一圈。她也在臉書發布7款「粽子熱量」排行，分別是南部粽411大卡、北部粽486大卡、素粽344大卡、豆沙粽306大卡、客家粄粽292大卡、鹼粽140大卡、五穀粽216大卡，其中北部粽熱量最高，要走122分鐘的路才能消耗掉，再來是南部粽要走103分鐘，素粽則是86分鐘排行第三，但這熱量僅供參考，還是要依實際包的配料為主。

營養師公布7款粽子熱量。 圖／輕鬆瘦營養師朱瑞君

朱瑞君也提醒大家，吃完粽子記得要多活動，熱量才不容易囤積，別把粽子當下午茶點心或是宵夜，可以挑選含全穀雜糧、高纖食材的粽子，可搭配清爽蔬菜，飯後吃些幫助消化的水果，像是鳳梨、奇異果等等。

網友看完也回應，「難怪這禮拜的體重不降」、「最多只吃一顆」、「真恐佈」、「我就愛高熱量北部粽，還要加甜辣醬」、「我不敢吃客家粄粽，連客家鹹湯圓都不敢吃...」、「今年沒買粽子」。