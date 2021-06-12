警戒延長三餐不繼 11天逾1855人申請防疫食物包

國內疫情嚴峻，防疫三級警戒延長至28日，隨著警戒時間愈長，三餐不繼的民眾越來越多，基督教救助協會指出，6月至今短短11天，基督教救助協會1919食物銀行已審核通過1855件防疫食物包申請案，已寄出1570包，求助者中，有7成是受疫情衝擊的失業者。

救助協會表示，1919食物銀行、7-ELEVEN、台積電慈善基金會、統一超商好鄰居文教基金會四方聯手，自5月21日在7-ELEVEN OPEN POINT APP數位捐款、i預購募集1919防疫救助套餐，除送出6000套套餐給1919陪讀班孩子，同時也組裝1919防疫食物包，從6月起開放民眾申請，原本預計第一階段先發放2000包，但隨著警戒延長，求助者不斷湧進，下周起將將再增2000包。

基督教救助協會說，根據1919食物銀行針對求助者的調查，求助者超過7成都是因疫情而失業，求助者的工作背景以臨時工最多，約佔2成；原即有就業困難，需靠社會福利機構幫助者居次，佔1成6；攤販、餐飲店員則排名第3，佔1成4。

6月以來，申請最多1919防疫食物包的縣市為新北市，次高為高屏地區，台東縣雖非疫情重災區，但申請戶數位居第3，基督教救助協會台東區辦事處分析，台東部落居民互動密切，1人確診全村都需篩檢隔離，再加上居民多為臨時工，沒有工作就沒有收入，6月初，太麻里的北里村和新興村幾乎全村停工，再加上台東其他社福機構熱心轉介，結果申請人數暴增。

住在桃園復興鄉的王小姐以種水蜜桃維生，每年5到7月是水蜜桃收成期，但因為三級警戒，觀光客進不來，部落水蜜桃出不去，過去還可以靠團購、宅配到客戶手中，但近來網購物流塞車，根本無暇顧及部落裡水蜜桃。王小姐說，有了防疫食物包，或許還能再撐1個月，期待7月疫情好轉，就可以把桃子賣出去。

救助協會秘書長夏忠堅表示，除了提供生活困難的家庭防疫食物包，救助協會還協助新北市府微光專案，為台灣計程車學院所負責的安心車隊與防疫車隊，搭設轉運站與清消站帳蓬、司機住宿室，提供消毒桶、清洗機等器械物資，並架設自動清消帳設施，也贈送新北5處篩檢站等。