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政策失敗？ 端午首日交流道大回堵 學者這樣看

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政策失敗？ 端午首日交流道大回堵 學者這樣看

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天上午國1狀況。圖／高公局提供
今天上午國1狀況。圖／高公局提供

端午連假首日，雖然中央一再呼籲減少移動、不要返鄉，仍有不少車輛湧入國道，加上實施嚴格匝道管控，造成交流道嚴重回堵，反倒讓真正有通勤、物流需求者上不去，遭外界質疑「政策失敗」。對此，有交通學者說是必然結果，但如果政府目標是設立阻礙，算是達到目的；另有交通學者建議，應該採預約制，不然無法對症下藥。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，疫情嚴峻，管制交通是必要的，但方式可以精進。可以思考用預約制，做科技化管理，且這時候最適合運用，以管制返鄉交通，不必要南北移動過節的人就要管制，但不需要管制的，像是必要通勤運輸跟物流，就可以放行，用旅次目的思考要不要加以管制。

李克聰說，實施嚴格交通管制，卻不分對象，就沒辦法對症下藥，對需要管制對象有管制效果，但不需要管制對象也有負面效果。建立共同管理平台，才可以做精進跟人性化管理。目前可利用最好工具就是ETAG，九成五用路人都有，就可以當做一個很好的媒介預約，沒預約就上路就會被記錄，加以處罰，用罰款機制來嚇阻，進行有目的、有對象，合理交通管制。

那這次政次是否算是失敗？李克聰說，應該說會有更好方式，畢竟疫情嚴峻一段時間，應該有很多時間做規畫，不應該影響真正有交通需求的人。公共運輸減少乘載人數，還堵在交流道，實在不合理；物流也是是很重要一環，在防疫階段可以減少民眾外出採買購物需求，卻依舊被卡在交流道上。

淡江大學運輸管理學系教授張勝雄則說，政策是否失敗要看目標，如果政策目標是希望大家不要移動、設立阻礙，想上高速公路車很多人看到新聞就沒有上，就達到政策目標。如果政策目標是北高要乘載最大通行量，堵在這，就是政策失敗。每個政策一定有人得利、有人損害。防疫是得利，經濟部分則被影響，沒有成功或失敗。

張勝雄也說，把大眾運輸關掉，雙鐵、國道客運減少供給，控制在兩成以下，自然有需求的人，就會移轉到私人運輸上去，一定有得有失。當開車需求增加，匝道又儀控管控，回堵現象是必然的。這次也反映希望透過限制方式讓民眾不要移動，但移動需求還是大。不過畢竟疫情很難預估，又是第一次全面三級，交通部可能也很難知道有多少車想上國道。

國道客運 疫情

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