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小熊颱風最快下午生成！下周一起中南部全面降雨
中央氣象局說，小熊颱風最快今天下午生成，對台灣無影響。此外，下周一起台灣轉西南風，中部、南部整周將有全面降雨。
氣象預報員陳伊秀說，目前海南島附近熱帶性低氣壓，今上午8時強度仍是熱低壓，但今天下午有機會增強為今年第四號颱風小熊。路徑持續通過海南島進入中國大陸陸地。最快下周一登陸，強度就會明顯減弱，對台灣天氣沒有明顯影響。
陳伊秀說，今明天氣受到太平洋高壓影響，比較穩定、高溫炎熱，留意午後雷陣雨。午後各山區、嘉義以南平地、中部以北都會有午後雷陣雨，嘉義以南部排除有局部大雨，花東、恆春半島也會有不定時降雨。
溫度部分，陳伊秀說，今明西半部跟東北部可以來到33到35度。嘉義跟屏東有機會36度以上高溫。
陳伊秀說，下周一開始，天氣有些變化，今天大致是東南風天氣型態，明天轉為偏南風，等到下周一之後，一直到下周五，台灣環境風場偏西南風，帶來潮濕水氣，迎風面中部、南部水氣會增加，南台灣降雨全面，留意短暫陣雨，其他地區午後雷陣雨天氣型態。
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