台東今晨5.3地震和花蓮地震無關 氣象局：但確實變頻繁

今天上午5時58分，台東發生規模5.3地震，最大震度4級，震央台東縣近海，不少民眾睡夢中驚醒。對此，中央氣象局強調跟昨天花蓮地震並無關連，但確實「近一年台東該區的地震變比較頻繁」，會持續觀察。不過氣象局也強調，造成災損可能性低，餘震機會也小。

氣象局地震測報中心主任陳國昌說，今早台東地震地區特殊，屬於菲律賓海板塊跟歐亞大陸板塊碰撞點，這邊人口相對少，對可能造成的災損也會比較低，特性上不太會有餘震，就算有也不多，有感餘震幾乎沒有。

陳國昌說，研判這起地震就是主震。不過，該地區近一年地震確實比較頻繁，會多加觀察。且該地區跟昨天花蓮壽豐地震有點類似，通常一發生地震規模都不小，3.0以下地震幾乎沒有，每次一震都規模4.5以上。

陳國昌表示，今天台東地震跟花蓮地震無關。花蓮今天清晨3時許也有出現規模3.1的小區域地震，同樣是昨天地震的餘震。

陳國昌說，昨天餘震都有4.0，今天開始出現3.0是好的現象。花蓮地震前震分布在兩周時間，間隔時間長，有時候有、有時候沒有，因為沒有規律性，又比以往頻繁，就比較難判斷。在昨天發生規模5.3的地震後，發現先前就是在累積能量，在昨天爆發更大地震。