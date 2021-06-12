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端午連假第一天！國道空蕩蕩但匝道出現回堵車隊 高公局喊話別出門

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天上午五股路段狀況。圖／高公局提供
今天上午五股路段狀況。圖／高公局提供

今天是端午節連續假期首日，交通部高公局說，昨連假前一天交通量為77百萬車公里，較去年同期112.9百萬車公里減少31.8%，只是仍有部分車輛湧入國道，致昨日晚間9時國道採嚴格匝道儀況管制後，造成都會區部分交流道回堵壅塞至半夜始紓解。

高公局說，今日上午截至8時，國道交通量8.4百萬車公里，比去年端午節連假首日同期26百萬車公里明顯減少67.7%。

高公局說，感謝大部分民眾已經配合防疫政策，只是仍有部分非必要移動車輛進入國道，造成今早都會區交流道仍有排隊停等回堵車隊。

高公局說，該次國道各交流道均啟動嚴格匝道儀控管制，要進入國道勢必須長期等候，再次、再次呼籲，連假期間請國人務必配合防疫在家不要出門，短途旅次請走地方道路，讓國道提供緊急救護及運送民生物資車輛使用。

今天上午圓山交流道狀況。圖／高公局提供
今天上午圓山交流道狀況。圖／高公局提供
今天上午國1狀況。圖／高公局提供
今天上午國1狀況。圖／高公局提供

國道 連假 端午節

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