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端午連假第一天！國道空蕩蕩但匝道出現回堵車隊 高公局喊話別出門
今天是端午節連續假期首日，交通部高公局說，昨連假前一天交通量為77百萬車公里，較去年同期112.9百萬車公里減少31.8%，只是仍有部分車輛湧入國道，致昨日晚間9時國道採嚴格匝道儀況管制後，造成都會區部分交流道回堵壅塞至半夜始紓解。
高公局說，今日上午截至8時，國道交通量8.4百萬車公里，比去年端午節連假首日同期26百萬車公里明顯減少67.7%。
高公局說，感謝大部分民眾已經配合防疫政策，只是仍有部分非必要移動車輛進入國道，造成今早都會區交流道仍有排隊停等回堵車隊。
高公局說，該次國道各交流道均啟動嚴格匝道儀控管制，要進入國道勢必須長期等候，再次、再次呼籲，連假期間請國人務必配合防疫在家不要出門，短途旅次請走地方道路，讓國道提供緊急救護及運送民生物資車輛使用。
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