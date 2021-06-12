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政策失敗？ 端午首日交流道大回堵 學者這樣看

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國道「端午政策」首日現況 通勤族崩潰：希望今天就取消！

聯合新聞網 / 綜合報導
針對此次連假國道政策，便有習慣上班走高速公路的用路人抱怨，這樣的規劃反而造成反效果。 圖／爆廢公社
針對此次連假國道政策，便有習慣上班走高速公路的用路人抱怨，這樣的規劃反而造成反效果。 圖／爆廢公社

本週就是端午連假，政府因應新冠疫情嚴峻，便呼籲民眾少移動、別返鄉，台鐵高鐵也大幅降載運量，國道也暫停休息區營運、匝道比照年節期間，紅燈秒數加倍，並使用監控儀管制車流量，希望民眾因為各式「不方便」政策，避免移動。而針對此次連假國道政策，便有習慣上班走高速公路的用路人抱怨，這樣的規劃反而造成反效果，讓他直言「希望今天可以取消這政策」。

在端午連假期間，為了減少人流移動、車流降載，將再採取「高強度」的國道車流調控與匝道管制，延長儀控紅燈秒數，紅燈秒數加倍，一個週期約48秒，其中紅燈35秒、綠燈10秒、黃燈3秒。對此，一名住在高雄的網友便在PTT的閒聊版上發文說明，自己早上六點出門上班，都是九如路上國道1號，再南下走台88，但今天早上要轉台88時，竟看到對面北上的高架橋已經塞了至少兩公里。

原PO更強調，在快接近鳳山交流道時，還有一台救護車鳴笛被塞在後面，每次綠燈只開放十秒的話，很多貨櫃車及連結車起步後，一次可能只能通過一台。「這個白癡政策只有上正常班的官員才想得出來」原PO氣到直言說明，是以為所有人都有放假，沒考慮到通勤的或是送貨的，並強調自己非常希望今天可以取消這政策，不然以後上班通勤只能早點出門，而且不走高速公路。

對此，也有網友補充說明，「今天要上班的通勤族、客運司機、貨運駕駛現在是不是都瑟瑟發抖呢？」因為有一些人上班基本上就是要經過國道，像是北北桃通勤、高屏通勤的人。此文一出，不少網友便身有同感的回應表示「上國五，紅燈45秒、綠燈7秒，一次放行三台車」、「準備塞死在匝道上面」。

高速公路 連假 疫情 通勤族 台鐵 PTT 高架橋 國道

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