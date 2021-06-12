快訊

交流道昨晚大塞車遭批返鄉 網友：只是通勤下班

大S婚變7天打破沉默 深夜怒嗆「蔡！屠殺我們！」

不斷更新／端午連假國道嚴格匝道儀控 一早往國5回堵

聯合報 / 記者曹悅華楊德宜／台北即時報導
高公局本次端午節連假疏運措施，僅實施單一費率(無每日20公里優惠里程)及入口匝道儀控。圖／高公局提供
高公局本次端午節連假疏運措施，僅實施單一費率(無每日20公里優惠里程)及入口匝道儀控。圖／高公局提供

（07:35更新）

可望迎史上最少車流的端午連假，今天是端午節連續假期首日，高速公路局預估國道交通量為53百萬車公里，預估較年平均平日 (88百萬車公里)減少40%。上午7時許國道各路況交通大致順暢，各交流道啟動嚴格匝道儀控管制，南下回堵包括國3(汐止)往國5南1.5公里、國3(木柵)往國5南1公里。

高公局說，疫情期間因應防疫需求，減少連假期間非必要之跨區移動，高速公路各交流道啟動嚴格匝道儀控管制至假期結束，要進國道勢必須長期等候，各服務區賣場停止營業3天，僅開放部分廁所及加油站，以藉管制作為來降低連假期之移動需求。

高公局說，本次端午節連假疏運措施，僅實施單一費率(無每日20公里優惠里程)及入口匝道儀控。基於防疫第一、不鼓勵外出，並採減少人流移動、車流降載，本次連假期間，再採取高強度的國道車流調控與匝道管制，延長儀控紅燈秒數，滾動檢討提高匝儀管制強度，以及服務區賣場停止營業等對使用國道不方便之措施。

高公局表示，連假期間國道以提供緊急救護、貨運物流及公務值勤為主，對非必要而上路者，在高強度匝道儀控下，會造成匝道排隊情形，若當車流回堵而影響地方交通時，將請地方警力做必要交通管理。

上午7時許國道各路況交通大致順暢，南下回堵長度：國3(汐止)往國5南1.5公里、國3(木柵)往國5南1公里。圖／高公局提供
上午7時許國道各路況交通大致順暢，南下回堵長度：國3(汐止)往國5南1.5公里、國3(木柵)往國5南1公里。圖／高公局提供

國道 連假 端午節

延伸閱讀

端午連假國道「總量管制」車流太多就上不了匝道塞爆

端午連假到來 高雄雙鐵人潮少高速公路湧現返鄉車潮

金山區蓮花開 區長籲民眾連假別亂跑

端午連假防疫不鬆懈 台東縣府火車站啟動快篩

相關新聞

不斷更新／端午連假國道嚴格匝道儀控 一早往國5回堵

（07:35更新）

一早地牛翻身！ 5:58規模5.3地震 最大震度台東4級

地牛翻身！今天清晨5時58分左右，台東地區附近發生有感地震，初判震度4級以上地區：台東。詳情稍候氣象局地震報告。

端午連假 台鐵最冷清 國道「堵」性強

今起三天端午節連假，但全台仍在三級警戒，交通部繃緊神經，祭出最嚴格管控，昨台北車站宛如空城，讓台鐵員工感嘆「根本是史上最...

遠傳6月16日起開賣蘋果AirTag 搭任一資費購機0元

蘋果最新話題產品、擁有「找物神器」美名的Apple AirTag火熱登場！遠傳（4904）全台實體與網路門市、遠傳fri...

交流道昨晚大塞車遭批返鄉 網友：只是通勤下班

今起是端午連假，為避免人潮移動，交通部祭出史上的管制，昨晚間9時起匝道將進行嚴格管控，新北包含五股、中和、土城等交流道都...

台東近海5.3地震 持續逾10秒 民眾被「搖」醒！

台東近海今早發生芮氏規模5.3地震，市區4級震度最大，所幸無災情。不過，民眾感受很大，都被「搖」醒了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。