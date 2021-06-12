不斷更新／端午連假國道嚴格匝道儀控 一早往國5回堵

（07:35更新）

可望迎史上最少車流的端午連假，今天是端午節連續假期首日，高速公路局預估國道交通量為53百萬車公里，預估較年平均平日 (88百萬車公里)減少40%。上午7時許國道各路況交通大致順暢，各交流道啟動嚴格匝道儀控管制，南下回堵包括國3(汐止)往國5南1.5公里、國3(木柵)往國5南1公里。

高公局說，疫情期間因應防疫需求，減少連假期間非必要之跨區移動，高速公路各交流道啟動嚴格匝道儀控管制至假期結束，要進國道勢必須長期等候，各服務區賣場停止營業3天，僅開放部分廁所及加油站，以藉管制作為來降低連假期之移動需求。

高公局說，本次端午節連假疏運措施，僅實施單一費率(無每日20公里優惠里程)及入口匝道儀控。基於防疫第一、不鼓勵外出，並採減少人流移動、車流降載，本次連假期間，再採取高強度的國道車流調控與匝道管制，延長儀控紅燈秒數，滾動檢討提高匝儀管制強度，以及服務區賣場停止營業等對使用國道不方便之措施。