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台東凌晨規模5.3地震 民眾睡夢中驚醒

聯合報 / 記者施鴻基尤聰光／台東即時報導
台東凌晨地震，民眾睡夢中驚醒。圖／取自中央氣象局
台東凌晨地震，民眾睡夢中驚醒。圖／取自中央氣象局

台東縣今天凌晨發生苪氏規模5.3地震，震度台東市、卑南鄉和鹿野鄉4級最大，半個台灣共11縣市有感。許多民眾在睡夢中被驚醒，嚇得奪門而出，目前消防局正在清查是否有災情。

昨天有人還在討論花蓮一天連續發生多次地震，想不到今天凌晨5點58分台東也發生地震，震央在台東近海，地震深度僅6.9公里，台東、屏東、高雄、台南、嘉義縣市、雲林、花蓮、彰化、南投和台中都有感。

住高樓的王姓縣民說，地震時還在睡夢中，一開始就劇烈搖晃，手機淒厲響起警報，她顧不得只穿睡衣，連忙起來打開家中的門，喚醒小孩看是否需要避難，不過約半分鐘後就停止。

她苦笑說，昨天還和花蓮親友討論當地在數小時內發生多次地震，想不到事隔一晚馬上輪到自己。

地震 台東 屏東

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