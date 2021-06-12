小熊颱風最快今生成 吳德榮：中南部下周易降雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天各地天氣晴朗、白天炎熱；大氣不穩定度略提高，午後強對流近山區發展，平地受影響範圍擴大，有「劇烈天氣」發生的機率，要持續注意氣象局發布的特報。今天北部23至35度，中部25至36度，南部24至36度，東部23至35度。

他說，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，海南島東南方的熱帶低壓今將發展為第4號颱風小熊；大致往西北西通過海南島、再朝廣西、越北一帶進入陸地。對台無影響，但將導致南海轉為盛行西南風，且於下周一起抵達台灣附近，並持續一整周。

吳德榮說，下周一至周五台灣附近盛行西南風，當風強水氣多時，迎風面中南部有較大降雨,並擴展至背風面的北部及東半部；風弱時，主要降雨則侷限在中南部。迎風面的降雨為不定時的，日夜皆有機率，而背風面則有日夜變化、比較偏在午後。至於在不穩定環境下所激發的中小尺度對流系統，則已非模式所能模擬，屆時需特別注意氣象局的即時訊息及特報。