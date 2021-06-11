孩童家庭防疫補貼18日開放領　3銀行ATM加強消毒

政院啟動「紓困4.0」，針對家中有國小(含)以下孩童，及國、高中與五專前三年級的身心障礙學生，提供一次性一人1萬元的「孩童家庭防疫補貼」，將於18日起開放家長實體提領，並且可用3家銀行ATM進行提領。為因應下周家長提領潮，3家銀行全力備戰，將增加全台ATM每日清潔消毒頻率。

「孩童家庭防疫補貼」15日起申領，符合資格者若選擇實體領取，18日起可到中信銀、國泰世華銀、台新銀3家銀行ATM領取。這3家銀行是目前國銀ATM數較多的銀行，多分布在超商與賣場，預估共有1萬4000多個ATM據點可供家長提領。

為因應下周將面臨的提領潮，國泰世華資深副總鄭有欽表示，目前國泰世華銀全台有近5000台ATM，因應新一波疫情升溫，為交易使用安全，除分行設置的ATM全面張貼按鍵保護貼，更增加全台ATM每日清潔消毒頻次，希望減低民眾使用ATM時的接觸傳染風險。

鄭有欽建議，民眾可趁出門採購同時，就近在超商或賣場的ATM領取補助，以減少出門在外的時間。針對超商通路設置的國泰世華ATM，民眾領完補助後，點選防疫優惠券專區，可持專屬優惠券至指定通路消費享購物折扣。

國內ATM數最多的中信銀表示，目前全台逾6300台ATM，都提供孩童家庭防疫補貼領取服務，民眾可利用全台7-ELEVEN和中信銀行分行內的ATM領取補貼，且ATM將每天不定時以酒精消毒，讓客戶安心使用。