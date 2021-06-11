「堵」性堅強！趕21點匝道嚴格管控 這些交流道塞爆

真是「堵」性堅強。明天就是端午連假，為了避免人潮移動，交通部祭出史上的管制，晚間9時起匝道將進行嚴格管控。不過不少用路人為了趕在晚間9時前上路，晚間塞爆五股、中和、南港等交流道。對此，交通部高公局說，的確發現車多，希望民眾打消上國道念頭。

交通部長王國材今天就說，過去高速公路都以順暢為目標，但這次端午連假以不移動、不方便、不易上匝道來管制。包含晚間9時起啟動的嚴格匝道儀控，另外還有高乘載管制、凌晨暫停收費取消，僅留下單一費率；服務區賣場關閉，只剩下廁所跟加油站，並配合縮減停車位範圍。

按照高公局規畫，為了減少人流移動、車流降載，將再採取「高強度」的國道車流調控與匝道管制，延長儀控紅燈秒數，並滾動檢討提高匝儀管制強度。匝道管制的部分，會比照年節期間，紅燈秒數加倍，一個周期約48秒，其中紅燈35秒、綠燈10秒、黃燈3秒。

不過就有民眾投訴，稍早發現南港、中和、五股、土城還有建國高架等交流道出現車多情形，疑似都是要趕在晚間9時前上國道，避免遇到嚴格匝道管控，根本「堵」性堅強、一堆人不怕死一直拚。

高公局說，隨著匝道從晚間6時起逐漸變嚴格，晚間9時是最嚴格時間，塞是正常的，尤其以都會區更為明顯。國道會愈來愈不好走，呼籲用路人不要利用國道。