陽光基金會推線上通報 供燒傷、口腔癌患者求助

自全國提升至防疫三級警戒，提供燒傷及顏損者生心理重建服務的陽光基金會6個服務中心及附設重建中心等據點已暫停定點服務，但陽光基金會的服務不停擺，除透過密集的電話、視訊關懷傷病友，也提供居家視訊復健同步教學及傷口照護，今進一步推出線上通報，供近期遭受燒燙傷及罹患口的傷病友即時尋求協助。

陽光基金會指出，三級警戒期間，雖暫停服務與重建中心定點服務，但燒傷疤痕分秒持續增生、攣縮，若長期暫停復健嚴重，將導致肢體變形，且口腔癌病友術後病兆處變化多，因此陽光社工及治療師密集透過電話及視訊關心傷、病友居家生活外，也提供居家視訊復健同步教學及傷口照護等指導，讓免疫力脆弱的傷病友居家防疫期間，也能維持生活自理功能的復健及傷口照護品質。

此外，陽光基金會也協助因疫情陷入經濟困境的傷病友家庭申請相關資源與急難補助，以舒緩其經濟困境與擔憂。

陽光基金會執行長舒靜嫻今則呼籲，若近期有遭受燒燙傷及罹患口腔癌的傷病友們，可透過線上通報系統https://www.sunshine.org.tw/news/index/news20210603與陽光聯繫，盡早銜接相關生心理重建服務。

去年底因職災受傷，全身50%面積燒傷的傷友大熊說，原本一周5天去陽光復健，現在因疫情緣故無法去陽光，居家復健效果比較不好，但這段期間藉由陽光治療師、社工定期關懷、視訊指導，讓他感到較安心。

陽光基金會另指出，疫情爆發以來陽光提供身心障礙者就業服務的汽車美容中心、加油站業績5月已下滑2成，以小額捐款為服務經費主要來源的陽光基金會，實體通路如劃撥、超商捐款、發票及零錢捐也都受影響，舒靜嫻說，在此齊心抗疫的時刻，期盼有能力的社會大眾能持續捐款支持陽光基金會，一起挺過疫情、重見陽光。