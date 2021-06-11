紓解壓力與焦慮 KLOOK推出「線上占卜」療癒服務

疫情仍然嚴峻，從5月中雙北宣佈防疫升級為第3級警戒開始，沒事別出門的居家抗疫生活已進入第四週，眼看解封時間未定，不免讓宅在家的民眾感到些許壓力和焦慮。為了讓大家能繼續安心待在家，KLOOK也推出「線上占卜」身心靈療癒服務，包括在家就能算塔羅牌，請老師解惑、線上遠距離寵物溝通，了解一起待在家的毛孩子心裡在想什麼，或是跟老師一起冥想，平緩下焦躁不安的心情，也可以雲端算命、占卜、解夢、為個人及居家環境做保護光罩，透過各種不同的線上占卜諮詢互動服務，達到身心靈整合，療癒稍嫌煩悶與不安的防疫日常。

每天看著疫情新聞報導難免對未來感到焦慮不安，這時候除了找些居家也能進行的活動消遣來轉移自己注意力外，也可以嘗試線上占卜算命，給自己多一點建議和指引；居住在花蓮的「郭彩晴療癒師」，擅長靈性占卜、個人能量磁場剖析、脈輪調整、通靈傳訊解讀、姓名能量剖析、夢境解讀等，你可以選擇自己喜歡的方式，向療癒師請教目前遇到的問題或瓶頸，讓療癒師透過線上協助諮詢解惑，稍稍獲得舒緩內心的惶恐。

宅在家讓人心情開始煩躁不安，對許多變化與人事物充滿無力感或總想發懶？不妨趁居家防疫的時間參加「線上冥想療癒課程」，發現自己最內心的想法、找到屬於最內心層面的力量，與有研究20餘年且有16年服務經驗的「Eva Sukhari靈氣師父」諮詢，在靈氣師父帶領下，透過冥想、光、SRT靈擺療癒（SRT 靈性反應治療）、塔羅牌占卜、SRT 靈擺風水磁場調整等方式，協助你重撿破碎的靈魂碎片、療癒身心靈、找回屬於自己的內在力量，在漫長的居家防疫日子，靜下心來與Eva靈氣師父透過線上占卜服務、線上療癒課程，增加身心抗疫與生活的力量吧。

好幾個禮拜的居家防疫，是否感覺毛小孩看你的眼神充滿疑惑嗎？到底牠們有什麼話想說？是嫌主人怎麼都在家？還是都在家了還不好好陪牠？不妨讓「靈氣暨塔羅療癒師 Julie」幫你線上進行「遠距離寵物溝通諮詢」，擁有多重身份的Julie療癒師，除了是寵物溝通諮詢外，同時也是塔羅諮商師、靈氣三階療癒師、SRT（靈性反應療法）執行師，透過老師與自己心愛的毛小孩交流，了解家裡毛小孩每天在想什麼，也能從中了悟到反應在自己主人身上的意識與行為。

待在家裡的時間長了是否有些迷惘？不妨嘗試線上算塔羅牌，讓塔羅療癒師給你一些建議和方向吧！「靈氣暨塔羅療癒師蔡大雄」擁有靈氣暨塔羅療癒師的專業證照，擅長傾聽大家的問題和心聲，並且藉由塔羅牌背後的意義來替人指引方向；除了解惑以外，老師也會同時帶領大家感受內心和身體的能量與靈氣，藉此達到身心靈的療癒，讓自己緊繃的精神和情緒逐漸舒緩下來。

宅在家、沒事別出門成為疫情下的新日常，透過線上占卜甚至冥想、靜心，讓自己居家生活多了些療癒感，但不論是塔羅牌占卜或是算命，得出來的結果可以作為當下或未來的參考，不過千萬別迷信；而除了新推出的「線上占卜」身心靈療癒服務外，KLOOK上也有更多居家活動，包括手作DIY香氛、遠端工作必備的零食箱、以及適合親子的手作羊毛氈、餅乾、和線上參拜泰國四面佛祈福等，詳情請見：KLOOK「好家在」活動頁面https://www.klook.com/zh-TW/promo/tw_stayhome_2021