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7-11「i預購」備糧食材箱新貨到！多款防疫用品線上買

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN「i預購」平台推出出多款防疫商品，透過線上訂購結帳、選擇指定門市取貨的低接觸消費模式，購物更安心。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「i預購」平台推出出多款防疫商品，透過線上訂購結帳、選擇指定門市取貨的低接觸消費模式，購物更安心。圖／7-ELEVEN提供

端午連假宅在家最安心， 7-ELEVEN「i預購」平台自6月14日起陸續推出天然手工麵包箱、海鮮水產箱、隨身紫外線滅菌消毒包/消毒盒、殺菌空氣清淨機等商品，透過線上訂購結帳、選擇指定門市取貨的低接觸消費模式，讓7-ELEVEN成為社區購物中心，一站購足。雖然近日各大物流紛紛針對低溫宅配做出限制，但 7-ELEVEN「i預購」平台販售的食材箱由超商的物流配送，目前都是2～3天就可到店。

自5月疫情升溫後，7-ELEVEN「i預購」平台陸續導入超過300項防疫周邊居家商品，以生鮮、冷凍調理食品、防疫用品、家電類銷售最佳，其中光是蔬果箱短短兩周就銷售上萬箱，更帶動其他生鮮肉品、水產買氣；而隨著停課及居家上班人數增加，3C家電、居家娛樂商品表現亮眼，帶動整體業績成長3倍。

7-ELEVEN「i預購」平台繼先前率先其他通路攜手台塑有機農場等品牌獨家推出超過20款不同種類組合的「蔬果箱」、「懶人包」、「防疫箱」，本周再推出超過3公斤的整箱當季新鮮水果箱及6款家庭號水果，並將於6月14日起攜手中部地區頂級日系連鎖超市「裕毛屋」，合作推出適合小家庭的4款豪華組合箱，其中最具特色的是「天然手工麵包箱」，採用日本星野天然酵母47小時自然發酵，多種菌種造就豐富香氣及層次口感，高溫急速冷凍，美味不流失，售價599元；「優質海鮮水產箱」採急速冷凍、保持鮮美風味，內含多種魚類，還有整尾的蒲燒鰻、裕毛屋堅持天然無添加手工花枝丸與天婦羅，相當澎湃，售價1,980元；「台灣履歷豬雞鮮食箱」、「健康蔬菜箱（含蔥、蒜）」採用具產銷履歷肉品和蔬菜，全程低溫新鮮配送至門市，售價分別為1,599元、1,240元。

此外，6月16日起也將推出「老四川麻辣火鍋綜合組懶人包」，嚴選麻辣湯底搭配獨家特製火鍋餃、火鍋料，售價499元。

為了提供全方位防疫周邊相關商品，7-ELEVEN「i預購」平台不僅販售口罩、手套、防疫護鏡、防護面罩、乾洗手等商品，後續將陸續推出多款防疫小家電，包括「隨身紫外線滅菌消毒包/消毒盒」，尺寸輕巧方便攜帶，能讓手機殺菌兼具充電功能，連AirPods、手表、鑰匙都能放進去消毒；另有「UV離子殺菌空氣清淨機」，具五大過濾系統淨化室內空氣，打造安心舒適的居家環境。

居家防疫娛樂運動也不可少， 7-ELEVEN「i預購」平台推出飛輪健身車、仰臥起坐輔助器、登山攀岩健身機等運動器材，還推出具血氧偵測功能的智慧手環，以及號稱居家防疫神器的「Nintendo Switch主機+健身環組」。

7-ELEVEN「i預購」平台6月14日起推出「裕毛屋健康蔬菜箱（含蔥、蒜）」，售價1,240元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「i預購」平台6月14日起推出「裕毛屋健康蔬菜箱（含蔥、蒜）」，售價1,240元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「i預購」平台6月14日起推出「裕毛屋手工天然麵包箱」，售價599元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「i預購」平台6月14日起推出「裕毛屋手工天然麵包箱」，售價599元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「i預購」平台6月14日起推出「裕毛屋優質水產海鮮箱」，售價1,980元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「i預購」平台6月14日起推出「裕毛屋優質水產海鮮箱」，售價1,980元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「i預購」平台6月14日起推出「裕毛屋台灣履歷豬雞肉箱」，售價1,599元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「i預購」平台6月14日起推出「裕毛屋台灣履歷豬雞肉箱」，售價1,599元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「i預購」平台推出超過20款備糧食材箱，成為防疫期間民眾物資需求的最強後盾。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「i預購」平台推出超過20款備糧食材箱，成為防疫期間民眾物資需求的最強後盾。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「i預購」平台推出超過20款備糧食材箱，成為防疫期間民眾物資需求的最強後盾。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「i預購」平台推出超過20款備糧食材箱，成為防疫期間民眾物資需求的最強後盾。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「i預購」平台6月16日起推出「老四川麻辣火鍋綜合組懶人包」，售價499元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「i預購」平台6月16日起推出「老四川麻辣火鍋綜合組懶人包」，售價499元。圖／7-ELEVEN提供

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