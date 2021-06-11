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臨櫃報稅15日恢復基層員工怨　財政部：採預約制

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
財政部今宣布，各地區國稅局將自6月15日恢復提供所得稅報稅臨櫃服務，但為減少群聚風險，將採取「預約制」。圖／本報系資料照。
財政部今宣布，各地區國稅局將自6月15日恢復提供所得稅報稅臨櫃服務，但為減少群聚風險，將採取「預約制」。圖／本報系資料照。

財政部今正式宣布，因應仍有臨櫃報稅需求的民眾，各地區國稅局將自6月15日恢復提供所得稅報稅臨櫃服務，但為減少群聚風險，將採取「預約制」協助民眾辦理綜合所得稅網路申報。

財政部日前在臉書宣布，考量部分民眾因工具不足而確實有臨櫃申報需求，國稅局將於15日恢復臨櫃報稅服務，當然也會妥善規劃高規格防疫措施，務必保護民眾及國稅局同仁的健康。

貼文一出立刻引發不少基層員工反彈，「6/15開放臨櫃？這時候適合群聚？這政策是坐在辦公室吹冷氣想出來的嗎？」、「開放臨櫃報稅真的風險很大，不僅增加民眾和辛苦第一線人員的風險，更容易成為防疫破口，更何況第一線人員也都無疫苗可打，這樣開放臨櫃報稅，把老百姓的安全放哪裡」、「有沒有稅務員離職潮?真不愧是財政部！」

財政部今表示，為有效控管人流，減少群聚風險，國稅局將採取「預約制」，協助民眾辦理綜合所得稅網路申報。各地區國稅局將於14日前在網站公告網路申報服務預約方式等相關資訊，民眾可以在開放預約時間內利用手機或電腦至各地區國稅局網站，線上預約取號或採電話預約，預約成功後依所訂時間至指定國稅局申辦。

另為保護民眾及第一線服務同仁安全，各地區國稅局將妥適規劃申報服務場地以及採行高規格防護措施，請民眾配合現場動線指引、完成實聯制登錄、量測體溫、佩戴口罩、酒精消毒，室內並將設置隔板、維持社交距離及進行人流控管，落實防疫措施；如有發燒的民眾，也請在家休息，保護自己也保護他人。

財政部也提醒，民眾如需前往國稅局尋求報稅服務，請採取預約方式，各局每日在網站公告其總局、分局、稽徵所、服務處次一上班日開放預約人數，並請就近到所預約的國稅局辦理，儘量避免跨區人流移動，也請勿於預約以外之時間前往國稅局，減少現場民眾聚集人潮，造成等候群聚風險。

財政部最後則呼籲，尚未報稅的民眾，可在家用手機報稅、網路報稅或按稅額試算通知繳稅，以免出門增加風險，尤其今年綜合所得稅新增手機報稅及行動電話認證2項服務；另適用稅額試算服務的納稅義務人，也可線上或電話確認及多元方式繳稅，就可完成申報，以降低外出染疫風險。受疫情影響的民眾如有繳稅困難者，可至「財政部稅務入口網」申請分期延期繳稅，也可利用電話向戶籍所在地國稅局申請。

社交距離 發燒 疫情

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