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搭國道北宜客運撲空 首都客運：今班次全預約客滿
明起就是端午連假，客運業者從今天起至14日，配合中央流行疫情指揮中心和交通部指示，各班次載客量不超過兩成。以首都客運北宜線為例，每班次只能載6人，今天仍是上班日，就有民眾到場撲了空。對此，首都客運總經理李建文表示，除了事先公告，駕駛員、站管人員也會口頭宣導，今日全天班次均預約客滿，撲空民眾不到10人，勉強都能接受該限制措施。
首都客運6月11日到14日端午節，北宜往返共25趟、50個班次，台北宜蘭和台北羅東各10個往返、台北礁溪則是5個往返。以今天來說，全部班次座位客滿，只剩台北往礁溪晚上11點仍有5個座位，民眾下午之後，若有搭車需求，也只能轉往火車或計程車等交通工具。
李建文無奈地說，以往連續假期，市府轉運站每2到3分鐘就有一個班次，直達宜蘭或羅東。「正常首都客運的能量，市府轉運站半小時就能達到到今日一整天的量。」這幾天每班次只能載6位，首都客運對於長期搭乘旅客，感到相當抱歉。
「我們能提供班次、座位有限，這個是非常時期。」李建文呼籲民眾連假期間，非必要別跨縣市移動。提醒需要搭車的民眾，當天到各轉運站購票時，只能預購該日車票，首都客運也不會另行加開班次、不接受現場排隊補位。
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