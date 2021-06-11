快訊

高端疫苗太貴？ 柯文哲酸：比人家貴還不知道有效沒效

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮地震再+2！ 16:53規模4.2 最大震度花蓮4級

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
16:53地震報告。圖／氣象局
16:53地震報告。圖／氣象局

花蓮今天下午狂震，最大規模落在下午3時33分規模5.3地震、最大震度花蓮5弱，連北部都有感。中央氣象局說，不排除兩周內還有規模4.0餘震。稍早4時53分和4時55分又發生兩起地震，規模分別是4.2和4.1。花蓮下午累計已有七起。

根據地震報告指出，下午4時53分發生規模4.2地震，震央花蓮縣壽豐鄉深9km，最大震度花4投2中1宜1。

此外，4時55分又發生規模4.1地震，震央花蓮縣壽豐鄉深5km，最大震度花4投1中1宜1。

氣象局說，今天下午地震，基本上屬於板塊活動，這個地方板塊是個隱沒帶，破碎帶很多，淺層相當破碎，上周已經觀測到很多小的地震，下午3時33分的那起比較大，有比較大震度。該地區本來就很破碎，但先前地震沒有像最近這麼頻繁，頻繁原因仍不明。有可能以往能量沒有釋放完畢，逐漸累積，最近頻繁釋放，最後來一個大的。不排除兩周內會有規模3.0到4.0餘震發生。

地震 氣象局 板塊

延伸閱讀

花蓮今日連續地震 晶圓代工廠沒有影響

花蓮壽豐鄉地震規模5.3 最大震度5弱

花蓮增2例均為自宅解隔前陰轉陽 縣府鼓勵入住防疫旅館

地震連發全台有感 花蓮人手機警報狂響驚呼：搖好大

相關新聞

花蓮地震再+2！ 16:53規模4.2 最大震度花蓮4級

花蓮今天下午狂震，最大規模落在下午3時33分規模5.3地震、最大震度花蓮5弱，連北部都有感。中央氣象局說，不排除兩周內還...

南部雨來了 ！ 午後對流發展旺 6縣市大雨特報

南部雨來了。中央氣象局針對六縣市發布大雨特報。受午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天台南、高雄地區及南投、雲林、...

花蓮下午連5震最大規模5.3 氣象局：2周內不排除4.0餘震

花蓮今天下午連五震，最大規模5.3、最大震度花蓮5弱，連北部都有感。中央氣象局說，不排除兩周內還有規模4.0餘震。至於地...

國家警報狂響！15:33規模5.3地震 最大震度花蓮5弱

國家警報大響。花蓮今天下午1時許發生兩起地震，下午3時許又發生兩起，分別在15:33和15:36。

夏季電費凍漲？經濟部：不宜 受惠的是用電大戶

國民黨立委陳玉珍今於立法院財政委員會質詢經濟部次長林全能，能否考慮凍漲夏季電價，減少民眾負擔，林全能回應，不宜，因為用電...

全聯宣布即日起台北門市實施「周末身分證號強制分流管制」

疫情嚴峻之下，本周末就是端午連假，雖然中央流行疫情指揮中心與各縣市政府再三呼籲大眾避免外出與不必要的移動，但周末向來是許...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。