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花蓮地震再+2！ 16:53規模4.2 最大震度花蓮4級
花蓮今天下午狂震，最大規模落在下午3時33分規模5.3地震、最大震度花蓮5弱，連北部都有感。中央氣象局說，不排除兩周內還有規模4.0餘震。稍早4時53分和4時55分又發生兩起地震，規模分別是4.2和4.1。花蓮下午累計已有七起。
根據地震報告指出，下午4時53分發生規模4.2地震，震央花蓮縣壽豐鄉深9km，最大震度花4投2中1宜1。
此外，4時55分又發生規模4.1地震，震央花蓮縣壽豐鄉深5km，最大震度花4投1中1宜1。
氣象局說，今天下午地震，基本上屬於板塊活動，這個地方板塊是個隱沒帶，破碎帶很多，淺層相當破碎，上周已經觀測到很多小的地震，下午3時33分的那起比較大，有比較大震度。該地區本來就很破碎，但先前地震沒有像最近這麼頻繁，頻繁原因仍不明。有可能以往能量沒有釋放完畢，逐漸累積，最近頻繁釋放，最後來一個大的。不排除兩周內會有規模3.0到4.0餘震發生。
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