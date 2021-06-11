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地震連發全台有感 花蓮人手機警報狂響驚呼：搖好大

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮今天下午地震連發，下午3時許連續兩震，其中下午3時33分的地震，苪氏規模5.3，最大震度花蓮水璉5弱。記者王燕華／翻攝
花蓮今天下午地震連發，下午3時許連續兩震，其中下午3時33分的地震，苪氏規模5.3，最大震度花蓮水璉5弱。記者王燕華／翻攝

花蓮今天下午地震連發，繼下午1時許3分鐘內發生兩起分別是規模5、4.3的有感地震後，下午3時33分起再度連續兩個有感地震，規模達到5.3，最大震度5級，花蓮人手機警報狂嚇，既驚嚇又無奈。

下午3時許接連兩起地震後，花蓮縣消防局派遣規模4級以上地區的周邊單位，出動車輛執行災情查報，目前暫無災情傳出。

中央氣象局地震報告，下午第一起地震發生在下午1時12分，震央位置在花蓮縣政府西南方13.2公里的花蓮縣壽豐鄉，深度11.2公里，苪氏規模5.0。各地最大震度，花蓮鹽寮和花蓮市都是4級，南投縣奧萬大3級，其餘包括台中市梨山、宜蘭縣南山、彰化縣彰化市和雲林縣斗六市是2級。

緊接著下午1時14分在花蓮縣政府西南方13.6公里，同樣是壽豐鄉再發生一起規模4.3地震，地震深度11.9公里，各地最大震度銅門4級、鹽寮3級、花蓮市也是3級。

才安靜兩小時，下午3時33分壽豐鄉再度發生規模5.3有感地震，最大震度花蓮縣水璉5弱，影響範圍遍及全台；1分鐘後，下午3時34分，壽豐鄉再發生規模4地震，花蓮最大震度3級。

兩小時內地震連發，且都有強烈搖晃，讓花蓮人超驚嚇，有網友說「這次真的想叫媽媽了，好晃啊!」李姓網友忍不住回想0206大地震的陰影，認真考慮戴口罩睡公園或睡車上。

花蓮今天下午地震連發，下午3時許連續兩震，手機警報狂響。記者王燕華／攝影
花蓮今天下午地震連發，下午3時許連續兩震，手機警報狂響。記者王燕華／攝影

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