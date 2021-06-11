大雨菜損、節慶、下周休市 端午連假蔬果維持高點

今起連續三天端午連假，由於日前下雨，蔬果受損量少價揚，加上下周傳統市場連續休市三天，以及端午節連續假期，短期間物價仍會維持高檔。

北農上周就陸續傳出有員工確診，昨日北農證實一共13人染疫；根據台北農產批發公司統計，今日蔬菜每公斤平均批發價36.9元，蔬菜交易量1085公噸，比剛下過雨後開市(周二)少了200、300公噸，主要是因為災後菜損，尤其是葉菜瓜果類，量少價揚，今日品質最好的青江菜(上價)每公斤平均批發價84元、空心菜89元、A菜80元、小黃瓜79元、絲瓜85元、苦瓜92元幾乎樣樣在高點。

北農分析，逢端午節連假三日前夕，承銷需求趨增，買氣持穩，交易市況平順，各菜種行情漲多跌少。

零售價格葉菜漲幅大，莧菜空心菜等葉菜每把30至35元，但搶收菜量少且小，地瓜葉一斤45元；一般大小絲瓜一條50元，番茄一斤80元；高麗菜一斤40元，一個買下來155元，消費者劉太太表示，高麗菜雖然非產季，但相對耐放，現在在家時間較多，下周放假休市，雖然蔬果價格高，但多少還是會買一點。

根據中央畜產會統計，毛豬每公斤平均批發價81元，比上周84元略低，但零售市場僵固，加上端午節連假，以及現階段北部低溫宅配困難，因此豬肉零售仍不便宜，即使是賣場的冷藏肉品，也漲得讓消費者有感。

至於指標性禽肉紅羽土雞，每台斤批發價50、51元，價格仍在相對高點，市場分析，除了飼料價格居高不下墊高了肉品價格外，端午節傳統習俗需要三牲拜拜，因此仿土雞需求相對較高，也有關聯。