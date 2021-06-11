血庫告急 血液基金會爭取規律捐血者優先打疫苗

疫情影響捐血意願，台灣血液基金會統計，今天上午全台血庫存量只剩3.7天，台中O型血存量甚至低至1.8天。為維持血液供應，血基會也爭取將規律捐血者，納入疫苗優先接種對象。

血基會公關處長黎蕾今天告訴中央社記者，自疫情警戒提升至第3級以來，捐血狀況更為嚴峻。截至今天上午全台血液庫存僅剩3.7天，處於極度血源短缺的緊急狀態。

各地血液庫存以台中最缺，只剩2.9天，其中台中O型血剩1.8天庫存最危急。黎蕾提到，血液檢驗須1天時間，扣除檢驗時間後，台中O型血幾近見底。

黎蕾分析，先前是台北血庫告急，但北部醫院已降載，反倒是台中因醫院降載速度沒這麼快，但捐血人數同樣驟減，才出現捐血與供血不平衡狀況。

其餘地區血庫存量為台北3.4天、新竹4.4天，台南4.1天，高雄4.3天，皆未達安全存量7天的標準，且各地多以最多人使用的O型血最缺。

捐血者規律捐血，是醫療重要的一環。黎蕾表示，昨天已向衛福部疾管署發文，盼爭取在疫苗分配足夠的情況下，讓規律捐血者優先接種新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，盼對血液庫存有幫助。

黎蕾表示，目前初步規畫是過去1年內捐血達一定次數者，會視為規律捐血者，但攸關人數統計與疫苗分配，詳細該如何認定規律捐血者，將待疾管署回覆。

端午連假即將到來，每年的6月14日又是世界衛生組織訂定的世界捐血人日，黎蕾呼籲民眾可趁假期挽袖捐血，並請提前預約分散人流；另接種AZ疫苗者，應暫緩14天再捐血，以免影響血液品質。