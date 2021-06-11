快訊

疫苗施打黑箱名單曝 陳時中將對列冊對象做清查

詹宏志認打疫苗：那天好心肝人山人海 我也是其中一員

聽新聞
test
0:00 / 0:00

血庫告急 血液基金會爭取規律捐血者優先打疫苗

中央社 / 台北11日電
疫情影響捐血意願，全台血庫存量只剩3.7天。中央社
疫情影響捐血意願，全台血庫存量只剩3.7天。中央社

疫情影響捐血意願，台灣血液基金會統計，今天上午全台血庫存量只剩3.7天，台中O型血存量甚至低至1.8天。為維持血液供應，血基會也爭取將規律捐血者，納入疫苗優先接種對象。

血基會公關處長黎蕾今天告訴中央社記者，自疫情警戒提升至第3級以來，捐血狀況更為嚴峻。截至今天上午全台血液庫存僅剩3.7天，處於極度血源短缺的緊急狀態。

各地血液庫存以台中最缺，只剩2.9天，其中台中O型血剩1.8天庫存最危急。黎蕾提到，血液檢驗須1天時間，扣除檢驗時間後，台中O型血幾近見底。

黎蕾分析，先前是台北血庫告急，但北部醫院已降載，反倒是台中因醫院降載速度沒這麼快，但捐血人數同樣驟減，才出現捐血與供血不平衡狀況。

其餘地區血庫存量為台北3.4天、新竹4.4天，台南4.1天，高雄4.3天，皆未達安全存量7天的標準，且各地多以最多人使用的O型血最缺。

捐血者規律捐血，是醫療重要的一環。黎蕾表示，昨天已向衛福部疾管署發文，盼爭取在疫苗分配足夠的情況下，讓規律捐血者優先接種新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，盼對血液庫存有幫助。

黎蕾表示，目前初步規畫是過去1年內捐血達一定次數者，會視為規律捐血者，但攸關人數統計與疫苗分配，詳細該如何認定規律捐血者，將待疾管署回覆。

端午連假即將到來，每年的6月14日又是世界衛生組織訂定的世界捐血人日，黎蕾呼籲民眾可趁假期挽袖捐血，並請提前預約分散人流；另接種AZ疫苗者，應暫緩14天再捐血，以免影響血液品質。

捐血 AZ疫苗 疫情

延伸閱讀

國產疫苗申請EUA拚上市　國民黨智庫：應定位戰備疫苗

黃偉哲：接種不怕沒量能 只是在等疫苗

「好心肝」風波 趙少康：不贊成特權 應公布名單譴責

疫苗輸送需求增 阿聯酋航空SkyCargo擴建藥物冷鏈設備

相關新聞

夏季電費凍漲？經濟部：不宜 受惠的是用電大戶

國民黨立委陳玉珍今於立法院財政委員會質詢經濟部次長林全能，能否考慮凍漲夏季電價，減少民眾負擔，林全能回應，不宜，因為用電...

花蓮連兩震！13:12規模5.0地震 最大震度花蓮4級

地牛翻身，今天下午1時12分左右花蓮地區附近發生有感地震，氣象局初判震度4級以上地區：花蓮。詳情稍候氣象局地震報告。

全聯宣布即日起台北門市實施「周末身分證號強制分流管制」

疫情嚴峻之下，本周末就是端午連假，雖然中央流行疫情指揮中心與各縣市政府再三呼籲大眾避免外出與不必要的移動，但周末向來是許...

疫苗之父李慶雲辭世享壽94歲 施景中「停止疫苗爭吵」

台大醫院小兒科名譽教授李慶雲今天凌晨辭世，享壽94歲。認識李慶雲教授的醫師們都稱他為「大李Ｐ」，他被稱為「疫苗之父」，參...

端午離島航班大砍八成 5本島機場篩檢1438人全陰性

為期三天的端午連假即將到來，國內疫情持續嚴峻。交通部說，為降低民眾不必要移動，已要求海空運業者於端午節連續假期僅維持離島...

周末各地熱飆35度防午後雷陣雨 下周中南部降雨機率增

把握周末好天氣。中央氣象局說，今天到周末各地天氣晴朗炎熱，高溫可以到35度，但仍要留意午後雷陣雨。下周一開始環境轉為西南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。