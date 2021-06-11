全聯周末實施身分證號分流？ 業者：尊重各縣市政府規定

疫情嚴峻之下，本周末就是端午連假，雖然中央流行疫情指揮中心與各縣市政府再三呼籲大眾避免外出與不必要的移動，但周末向來是許多家庭的採買期，市場、賣場人潮實在堪慮。台北市長柯文哲日前宣布公有市場、攤販集中場、超市及大賣場於周末將強制實施依身分證字號尾數分流採買，民眾若不符規定最高開罰1,5000元；有網友發現全聯店中也貼出公告指出周六、日將依身分證字號尾數單、雙進行強制分流，但目前似乎只有台北市實施，對此全聯表示「尊重各縣市政府規定，但絕對會採取高規格防疫措施」。

網友在臉書社團「我愛全聯－好物老實說」PO文並貼出全聯店內公告照片，公告寫著「為配合政府防疫規定，自6月7日起實施市場人流管制，周一至周五自主分流管理，周六及周日強制分流」，身分證字號尾數單數號採買日為周一、三、五、日（輪流購買），身分證字號尾數雙數號採買日為周二、四、六（輪流購買），還提醒大家去全聯記得帶身分證。其他網友回應「身分證字號尾數雙數吃虧少一天」、「應該是台北市才有」、「台北真的假日人爆多，我現在都不假日去了」，也有不少人說「這樣很棒，支持分流」。

有消費者日前到台北市的全聯採買，也被量測體溫的人告知，本周起要跟進周末身分證號分流管制。

全聯表示，日前早已實施門市人流管控，遇到人潮突增狀況，各門市店經理皆會立即進行流量管制，門口也有店員計算進店消費人流，並依據各門市坪數大小，原則上以100坪限制100人、400坪限制400人為控管原則，以確保消費者購物採買防疫距離安全。