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疫苗之父李慶雲辭世享壽94歲 施景中「停止疫苗爭吵」

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
被譽為「台灣疫苗之父」的台大醫學院小兒科名譽教授李慶雲（前中）11日凌晨辭世，享壽94歲。中央社
被譽為「台灣疫苗之父」的台大醫學院小兒科名譽教授李慶雲（前中）11日凌晨辭世，享壽94歲。中央社

台大醫院小兒科名譽教授李慶雲今天凌晨辭世，享壽94歲。認識李慶雲教授的醫師們都稱他為「大李Ｐ」，他被稱為「疫苗之父」，參與多款疫苗研發，國內許多疫苗政策皆受他影響，投入教學培育英才，今辭世消息也讓醫界一片哀悼，台大婦產科主治醫師施景中也在臉書悼念，同時也呼籲「請暫時停掉對疫苗的爭吵」。

李慶雲出生於高雄縣湖口鄉，台大醫學院醫學系畢業，赴美、韓求學，返國後致力於投入疫苗及病毒研究，長年擔任衛生署的預防接種委員會召集人，曾獲得第八屆醫療奉獻獎。

台大兒童醫院院長黃立民表示，李慶雲教授是兒童感染科的開創者，因為有他，才開始有兒童感染這個次專科，李教授投入研發疫苗，很多國內政策都是受他影響，臨床上很多疾病都是他第一位先診斷出來，如傷寒等，為了讓更多醫師能夠即時協助診斷疾病，他創了很多容易懂的名詞，協助醫師，對於醫界奉獻之大。

施景中則在臉書上悼念李慶雲教授，他表示，老師為了救女、研發疫苗。後來在美軍研究所的幫助下，再研製了李氏疫苗，沒人敢打，他先打自己的兒子女兒、證明給大家看。因為他和許多人的努力，撲滅了台灣許多大規模的致命傳染病。李教授仙風道骨，以前同學私下稱他為慶雲山人，教授今晨離世，大家都很哀傷。

近期國內因為疫苗爭吵不休，於疫苗之父辭世之際。施景中也呼籲國人，「請暫時停掉對疫苗的爭吵。」

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