台灣疫苗之父李慶雲辭世 享壽94歲

被譽為「台灣疫苗之父」的台大醫學院小兒科名譽教授李慶雲，於今天凌晨辭世，享壽94歲。他畢生投入病毒與疫苗研究，育才無數，辭世消息一出，醫界一片哀悼。

李慶雲自民國42年從台大醫學院畢業後，超過半世紀的時光奉獻給病毒與疫苗研究；他是國內自行研發疫苗的第一人。

當年李慶雲眼見日本腦炎、小兒麻痺大流行，他投入研究，正好從美方獲得世界第一株麻疹病毒株，經培養純化開發出李氏麻疹疫苗。之後他赴美國研究日本腦炎，返台後再次發展出李氏日本腦炎疫苗。

而最令人津津樂道的，是李慶雲先以自家人進行「人體試驗」。他的2名女兒是當年第一批接受李氏麻疹疫苗鼻噴劑的受試者，最小的獨子更是首名在台大小兒科門診公開接種李氏日本腦炎疫苗的人。

「他是我們的精神領袖。」曾替李慶雲執筆傳記的台大小兒科主治醫師、台灣疫苗推動協會秘書長呂俊毅告訴中央社記者，李慶雲是沒有負評的老師，年紀雖大，但對學生很有耐心，所有人都對他相當景仰。

去年1月，李慶雲的傳記出版，當時衛福部前部長林奏延、馬偕兒童醫院榮譽主治醫師黃富源、台大副校長張上淳、台大醫學院院長倪衍玄、疾管署長周志浩，以及台大兒童醫院院長黃立民、台大兒童醫院小兒感染科主治醫師李秉穎等，都出席分享與恩師相處點滴。

呂俊毅提到，李慶雲近年因中風，身體狀況不如往日，後輩不時會前往探視。前一陣子李慶雲身體狀況尚可，還心繫新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，看到疫情新聞報導情緒仍激動。

呂俊毅說，近日接獲消息指李慶雲身體狀況變差，學生們前往探視，前天李慶雲仍有睜開眼，手也會出力，知道有人來訪，未料今天凌晨傳出逝世消息。

開業小兒科醫師詹前俊過去也曾跟著李慶雲學習，他提到，李慶雲昔日學生如今都是防疫要角，防疫前線仍正在打仗，李慶雲過世消息讓學生們相當震驚，紛紛緬懷恩師教導。