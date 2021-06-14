樂透App一個月中四次大獎？真實中獎者經驗分享

圖／富達樂透 提供

你相信樂透也能是一門科學嗎？2020年上市的「富達樂透」App，主打提供全方位的樂透資訊服務以及大數據分析系統，日前有位會員在一個月內連中4次大獎，而富達樂透官方也聯繫到了這位會員，邀請他接受專訪。

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這位化名為「小許」的富達樂透會員為年約30歲的男性，從事公共工程，平時下班閒來無事，會前往彩券行買個希望。小許一直都有買彩券的習慣，並以今彩539和大樂透為主，在威力彩頭獎累計金額夠大時也會試試手氣，看是否有天能幸運中大獎，讓日子過得更好些。

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由於過年前心血來潮想研究樂透，小許隨即上網查詢資料，想看看是否有網友分享或推薦相關資訊，便在此時看到了富達樂透的簡介，發現背後有團隊在做分析演算，因此小許想說不如嘗試看看，畢竟一直以來都只中過小獎，大部分的時間甚至沒中過任何號碼。

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成為富達樂透會員後，小許便在短短一個月內中了4次今彩539貳獎。首次中獎後，自己也是又驚又喜，於是就接著嘗試下去，沒想到就連續命中了第二、第三、甚至第四次。雖然已將中獎彩券兌換完畢，但小許也和我們分享了App內統計的總中獎金額、以及手機中拍照留存的中獎彩券。

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第一次中獎時，小許·便興高采烈的與朋友分享喜悅，在朋友的詢問下，小許也說明自己不是隨機選號，而是參考富達樂透App的分析來買彩券的。當然一開始朋友們也都半信半疑，但在小許中了第二次、第三次後，也都相繼下載來研究了。小許說道：「既然已經有團隊做好專業分析，其實就可以嘗試參考看看呀！」

富達樂透以科學為本，致力於成為彩迷們必備的樂透資訊平台，並相信數據演算的成果可能比人們自己隨機選號更有效率。富達樂透表示，App將於端午佳節時期 (6/11-6/22) 提供免費的篩選號碼予會員們參考，並於618購物節前後 (6/17-6/19) 提供會員價格折扣20%的限時活動，敬請前往App內查看。

富達樂透APP：https://bit.ly/3pZiXUn

溫馨提醒：買彩券做公益兼發財，務必衡量自身財力，切勿過度投注。