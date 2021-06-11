端午離島航班大砍八成 5本島機場篩檢1438人全陰性

為期三天的端午連假即將到來，國內疫情持續嚴峻。交通部說，為降低民眾不必要移動，已要求海空運業者於端午節連續假期僅維持離島基本民行運能，國內航班大減82%架次。此外截至今天上午，本島五機場快篩1438人，皆為陰性。

交通部說，在空運部分，國內線航空運能與去年端午節連假相較平均每日減少142架次、減幅82%，座位數減少8945個、減幅84%。

在海運部分，僅維持基隆-馬祖、東港-小琉球、鹽埔-小琉球等海運客運航線行駛，每天約20航班；其餘如高雄-馬公、布袋-馬公、布袋-龍門尖山、台南將軍-東吉、大鵬灣-小琉球、富岡-蘭嶼、富岡-綠島及後璧湖-蘭嶼等航線則均停駛。

交通部說，考量離島地區醫療量能不足，並避免本島疫情擴散至離島地區，已偕同衛生福利部及地方政府自6月2日起陸續於機場與港埠增設篩檢站，對有疑似症狀旅客進行篩檢，端午節連續假期亦將持續進行。

交通部說，已於松山、台中、嘉義、台南、高雄等本島五座機場設立篩檢站，對飛往澎湖、金門、馬祖等離島航線有症狀旅客進行篩檢，截至今上午9時止，計篩檢1438人，篩檢結果皆為陰性。另6月5日起亦協助台東縣政府於台東機場設立篩檢站。

交通部也說，自6月4日起航港局於基隆港西3號碼頭設置快篩站，由陸軍軍醫處調派人力針對搭乘台馬間離島航線船班旅客進行篩檢，截至目前僅6月4日及7日二船班，共計178名搭船旅客皆主動接受快篩檢測，除2名官兵快篩陽性後送PCR檢驗未登船，其餘均為陰性。

交通部說，民航局、航港局將持續強化海空運相關防疫措施，包括加強督導各場站與運具之清潔消毒、落實進入場站採實聯制、量測體溫、強制佩戴口罩、場站內餐廳只允許外帶禁止內用等措施。

交通部說，為維護端午節連續假期疏運順暢及確保民眾安全，將以更謹慎態度完成連假防疫疏運工作，務必使民眾安全、安心搭乘各項大眾運輸工具。

交通部亦再次呼籲，疫情嚴峻，端午假期將為我國防疫的關鍵時刻，請國人務必遵從指揮中心指示，減少不必要外出，倘有搭乘大眾運輸需求，務必配合量體溫、戴口罩，作好自我防護，降低疫情擴散風險。